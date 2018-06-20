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Bu haber 20 Haziran 2018 16:34:14 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da açıkladı: Lider takımını hallettik

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanındaki yerlere geldi" dedi.

Şanlıurfa'da açıkladı: Lider takımını hallettik

Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN"

Dün DEAŞ varken Suriye'de kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyor. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Şanlıurfa güçlü meclis için güçlü hükümet için hazır mıyız? Urfa vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Şanlıurfa vakti diyor muyuz? İrade erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah barekallah.. Ne kadar güzelsin Şanlıurfa!

"ŞANLIURFA'YI HIZLI TRENLE TÜM TÜRKİYE'YE BAĞLADIK"

Şanlıurfa'ya 2002 yılına kadar sadece 29 km bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 540 km bölünmüş yol ilave ettik. Toplam maliyeti 980 trilyon olan yol projeleri hızla devam ediyor. Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz. Nissibi köprüsünü kim yaptı? Nusaybin Mardin demiryolu hattını tamamen yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağladık. Adayların bir tanesi Sivas'a hızlı tren istemiyormuş. Neymiş göç hızlanırmış. Bunlara kağnı verelim onunla yürüsünler. Bizler çalışıyoruz bunların böyle bir derdi yok. Şehrimize 3 ayrı hızlı tren kazandırıyoruz. Suruç tünelini hizmete açtık. Geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.

Ya vizyonlarımıza koşacağız ya da içimize kapanacağız. Soruyorum bu ülkeyi CHP'nin tek parti dönemine göndermek ister miyiz? 16 yıldır sizlere hizmetkar olan bizlere en hayırlısı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte verecek miyiz?



"BU KONUDA SIKINTILARINIZ VAR BİLİYORUM, BİR TAKIM ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ"

Urfalı çiftçilerimize bugüne kadar 10 katrilyon lira destek verdik. Sulama demek enerji demek elektrik demektir. Bu konuda sıkıntılarınız var biliyorum, bir takım çözümler geliştirildi. En yakın zamanda hayata geçireceğiz. Toplam 271 bin Şanlıurfalı teşviklerden yararlandı. Bugün 5 OSB'de 20 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Şehrimize bir teknokent kurduk. Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı birçok alanda lokomotif şehirlerden biri haline getiriyoruz. Türkiye Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı vve 600 milletvekili seçmeyecek. Ya vizyonlarımıza koşacağız ya da içimize kapanacağız. Soruyorum bu ülkeyi CHP'nin tek parti dönemine göndermek ister miyiz? 16 yıldır sizlere hizmetkar olan bizlere en hayırlısı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte verecek miyiz?

"BAY KEMAL'İN BAY MUHARREM'İN AĞZINDAN TERÖRLE MÜCADELE DUYDUNUZ MU?"

Çıkmış Bay Kemal başörtüsü sorununu biz çözdük diyo! Sen kimsin? Snein milletvekilin ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başını açtı! Sen kimsin? Siz kimi aldatıyorsunuz? Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mısınız? İHL'ler ile dalga geçiyorlar. Bende İHL'liyim, 4 çocuğumun 4'ü de İHL'li. Bay Kemal'in Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu?

Bölücü örgütün ortağı parti eskiden Kandil'den emir alıyordu şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım bundan sonra onlara hangi dağdan talimat gelecek? Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü.

"MİLLETVEKİLİ DİYE ANKARA'YA GÖNDERDİKLERİNİN ARKASINDAN UYUŞTURUCU BARONLARI ÇIKIYOR"

Mahallelerimizi çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah'ın yardımı ve sizlerin desteği ile geldik. Bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim. Emeği ekmekçilere ver ve bir ekmeği fazla ver.. Peki ötekiler ne diyor? Hapır sapır konuşuyorlar. Bir ana muhalefetimiz var evlere şenlik. Genel başkan ayrı kendisi ayrı telden çalıyor. Bölücü örgütün ortağı parti eskiden Kandil'den emir alıyordu şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım bundan sonra onlara hangi dağdan talimat gelecek? Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü.
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