Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

ŞUSKİ'den bu konuda yapılan duyuru şöyle:
''7143 Sayılı Torba Yasa kapsamında abonelerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkân sağlandı.
Bu kanun borçlu abonelere borçlarını yeniden yapılandırma imkânı veriyor.
ŞUSKİ Veznelerine müracaat edilmesi halinde 31 MART 2018 tarihi öncesi borçlarınız yeniden yapılandırılacaktır.
Dilerseniz yapılandırılmış borcunuzu 36 ayda 18 taksite kadar ödeyebilirsiniz.
Kanunun getirdiği bu ve diğer birçok imkândan yararlanmak için son başvuru süresinin 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai saati bitimi olduğunu hatırlatırız. Bu fırsatı kaçırmayın…''
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