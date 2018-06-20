Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, borçlu abonelerini yeniden yapılandırma imkanından yararlanmaları konusunda uyardı.ŞUSKİ'den bu konuda yapılan duyuru şöyle: