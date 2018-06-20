Urfalı Türkücüye,5 Yıl Hapis!

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında bir şarkının melodisini izinsiz kullanmak suçundan "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası olmaksızın kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu şarkıcı Mahmut Tuncer ve çalıştığı plak yetkilisi hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosu savcısı Ali Osman Kaynak'ın, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının Mahmut Tuncer ve Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesince kabul edildi.