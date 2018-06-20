Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Haziran 2018 14:40:15 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor

Dünyanın bilinen en eski mabet kompleksi sayılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi” yolunda.

Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor

Hâlihazırda “Dünya Mirası Geçici Listesi”nde yer alan 12 bin yıllık antik merkezin, 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn’de tertiplenecek 42. Dünya Mirası Komite toplantılarında kalıcı listeye ilave edilmesi bekleniyor. UNESCO Kültür Mirası Komitesi toplantısında, “Dünya Mirası Listesi”ne aday olan 30 tarihî abidenin başvuruları masaya yatırılacak. Komite toplantılarının ardından yeni liste belli olacak.

Sorularımızı cevaplayan Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celâl Uludağ, ören yerinin UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi” alınmasına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. UNESCO’nun istediği çeşitli kriterlerin eksiksiz olarak tamamlandığını kaydeden Uludağ, “Göbeklitepe’ye yeni merkezler inşa edilip ulaşım çalışmaları yapıldı. Muhtemel o ki Göbeklitepe, Bahreyn’de yapılacak toplantıda asıl listeye alınacak. Böylece dünyanın en mühim kazı merkezlerinden biri olan Göbeklitepe’nin bilinirliği artacak. Ören yeri, dünyanın en bilinen turizm noktaları arasına girecek” şeklinde konuştu.


(Türkiye)
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Dünyanın bilinen en eski mabet kompleksi sayılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi” yolunda.
Urfa'da Bulunuyor,UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilecek mi?
Urfa'da Bulunuyor,UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilecek mi?
Göbeklitepe’nin daimi listeye alınması 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn’in Manama kentinde düzenlenecek 42. Dünya Mirası Komite toplantılarının ardından kesinlik kazanacak.
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, (UNESCO), Urfa’da bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'yi 'Dünya Mirası Listesi'ne almak için hazırlanıyor.
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
​Paşabahçe Mağazaları, tarih ve sanatı buluşturduğu Camda Dünya Mirası koleksiyonuna Şanlıurfa'nın arkeolojik şaheserlerini de ekledi.
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Urfa’da bulunan Hasanpaşa Camisinin ucuzluk pazarına giden kapısının önü çöplük yuvasına dönmüş durumda. Tarihi caminin duvarı çöplerin birikmesi sonucu renk değişikliğine uğramış. Tarihi yapıya zarar veren bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden tek bir hamle bile gelmediğini dile getiren vatandaşlar yetkilileri kast ederek “Bunlar tarih düşmanlarıdır” dedi.
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
12.000 yıllık tarihi olan Göbekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor
Urfa'da ki Olayla İlgili Bakan Açıklama Yaptı...
Urfa'da ki Olayla İlgili Bakan Açıklama Yaptı...
Son Dakika... Şanlıurfa'da 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kaybolması hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bunu üzerine gideceğiz. Mutlaka bulunacak" dedi. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün çalındığı ortaya çıkmıştı.
Urfa Müzesinde Neler Oluyor?
Urfa Müzesinde Neler Oluyor?
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Tarihi eserlerin ne zaman kaybolduğu araştırılırken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Dünyanın en eski arkeolojik keşfi olan Göbeklitepe, İngiltere’deki ünlü Stonehenge ve Mısır Piramitleri’nden bile 7.000 yıl daha eski.
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
Akşam Gazetesi yazarlarından Zeki Gümüş, bugünkü köşe yazısında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik değerlerinden söz ederek, "Şanlıurfa, tarihe kaynaklık eden şehirdir, Bu ilimizin tarihini yazmaya kalksak birkaç kitap yazmamız gerekebilir. 'Dünyada en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yer' niteliğini taşıyan Şanlıurfa., adeta açık hava müzesidir. Bu özelliğinden dolayıdır ki 'Müze Şehir Urfa' olarak da anılır" dedi.
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Tarihin en eski heykellerinden ‘Urfa Adamı’nın bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Arkeolog Nezih Başgelen, kaçak çalışmayı fotoğrafladı, durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.
Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
“Anadolu toprakları, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır” İlkokul coğrafya kitaplarında hala geçiyor mudur bilmediğim lakin belleğimde derin bir iz bırakan ve ne kadar isabetli olduğunu sonraları daha iyi anladığım bu cümlenin, karşılığı ve kanıtı niteliğinde geçmişten günümüze kalan pek çok örnek var bu topraklarda...
Şanlıurfa'da açıkladı: Lider takımını hallettik
Şanlıurfa'da açıkladı: Lider takımını hallettik
Urfa'da,Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu
Urfa'da,Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu
Suruç'ta ki Çatışmanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Suruç'ta ki Çatışmanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
36°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:57
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿