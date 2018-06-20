Reisin mektubu herkese ulaştırılıyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Yıllık AK Partiye gösterilen ilgi, 15 Temmuz darbe girişimi ile yeni Hükümet sistemi ilgili kısa bilgilerin ve dolayısıyla 2023 hedeflerinin hatırlatılarak 24 Haziran seçimlerinde destek istendiğinin belirtildiği açık mektup, Şanlıurfa il genelinde AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan ve üyeleri tarafından hemen herkese ulaştırılıyor.Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ve üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve üyeleri, il genelinde kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanımızın mektubunu ve örnek oy pusulalarını vatandaşlara dağıtarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Partiye destek olmalarını istiyorlar.Şanlıurfa il genelinde Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile üyeleri, zaman zaman Seçim Büroları açılışlarına da katılıyor. Düzenlenen mitinglerde yerlerini alıyorlar ve kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar.AK Gençler, “Çaylar bizden sohbet sizden” standında genç ve kendini genç hisseden seçmelerle buluşmaya devamettiklerini belirtiyorlar.Kadın Kollarımızın düzenlediği düzenlenen mitinge de katılım sağladıklarını belirten AK Gençler, MKYK üyemiz Zeki Tuğrul, İl Başkanımız Mehmet Salih Saraç ve Yönetim Kurulu ÜyeleriyleBakan Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katıldığı Milletvekili adayı Sedat Ertürk’ün Seçim Bürosunu da ziyaret ettiklerini söyledi.