Açanal Yerelde Ve Kırsalda Mahallelere Çıkarma Yapıyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal, Haliliye İlçesinde bazı kırsal mahalleleri gezdi ardından Refahiye Mahallesi Ögretmenevi Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Açanal, 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal, bayram öncesi ve bayram sonrası kırsal mahalleleri adım adım geziyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Aday Açanal, kırsalda Haliliye ilçesine bağlı Çukurdoruc, İnci, Kargalı, Kayalı, Aslanlı ve Boncuk kırsal mahallelerini ziyaret etti.Kırsal Mahallelerde vatandaşlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Açanal, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.Daha sonra ilçe merkezinde Refahiye Mahallesi Öğretmenevi Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Açanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin seçimlerden büyük başarı ile çıkması için destek turunu sürdürdü.