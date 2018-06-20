Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Karaköprü Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.24 Haziran seçimleri öncesinde seçim çalışmalarını hergün farklı bir ilçede sürdüren Bakan Fakıbaba, Bugünde Karaköprü ilçesindeki mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Muhtarlardan destek isteyen Bakan Fakıbaba, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundular.Karaköprü ’deki muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Bakan Fakıbaba, “Artık seçime beş gün kaldı, sona doğru gidiyoruz. Çalışmalarından ve desteklerinden dolayı muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Allah’ın izniyle hep birlikte bu işi başaracağız” dedi.Muhtarlar ile yapılan istişare toplantısının ardından Karaköprü Belediyesi tarafından açılan Oyun ve oyuncak müzesini ziyaret eden Bakan Fakıbaba müzeye hayran kalırken, Şanlıurfa'ya bu eseri kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.Bakan Fakıbaba, "Metin Başkanımız çok başarılı işler gerçekleştiriyor. Ben de Karaköprü'de oturuyorum ve her geçen gün Karaköprü'nün büyümesinde ve gelişmesinde Metin Başkanımızın çok büyük emeği var. Şanlıurfa her şeyin en iyisini hak ediyor. 15 yıldır çok güzel işler yapıldı, Allah'ın izniyle bir fırsat daha verildiğinde çok daha iyi işler yapılacaktır. Bu güzel müzeyi çocuklarımıza kazandıran Karaköprü Belediyesine ve değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimleri çok önemli. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum. Bir oy dahi çok önemli. Bir oy bir vekilin kazanılmasına ya da kaybedilmesine neden oalbilir. Bir Oy Bin Oyunu Bozar" diye konuştu.Karaköprü Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan programa Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.