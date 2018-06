Gülpınar kadınlara seslendi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Siverekli kadınların buluşması adeta mini bir mitinge dönüştü.Siverekli kadınların ‘Zeynep Abla’sı olarak tanınan Şanlıurfa eski Milletvekillerinden Rahmetli Mehmet Celal Bucak’ın eşi Zeynep Bucak, seçimlere birkaç gün kala Siverekli kadınları Avrupa Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’la buluşturdu.Abdalağa Mahallesindeki Gazeteci Osman Güyüç parkında, Zeynep Bucak’ın düzenlemiş olduğu kadınların buluşmasında, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, kadınlara hitabetti.AK Vekil Gülpınar, dışardaki bütün düşmanların birleşmiş olduğunu, kâfiri, gavvuru, Hristiyan’ı, Yahudi’si hepsinin Cumhurbaşkanımızın karşısında olduğunu, kendilerinin de onun yanında durduklarını belirterek, “Onu onların eline mi bırakacağız” dedi.Kadınlara hitab eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise, “Değerli ablalarım, değerli bacılarım. Fazla vaktinizi almayacağım. Ben özellikle Zeynep ablama çok teşekkür ediyorum. Onun hakkı ödenmez gerçekten. Siverek’te her seçimde, her zaman yanımızda duran ve her zaman hakkı, hakikati gözeten ve hakkın yanında olan Vallahi ender insanlardan biri. Bu işin kadını erkeği olmaz. Zeynep abla her zaman bu işin hakkını verdi, her zaman da destek oldu. Biz onun emeğini nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. İnşaallah Allah bir fırsat verecek, biz onun bu emeğinin karşılığını kat kat kendisine vereceğiz. Kendisinin bir beklentisi yok, bunu hepimiz biliyoruz. Kendisi hiçbir zaman bizden bir beklentisi olduğunu söylemedi. Allah razı olsun. Olsa da hakkıdır, ne istese de hakkıdır onun. Ama biz vefa borcu olarak bunu yapmamız lazım. İnşaallah günü geldiğinde, bu işi sağ salim atlattığımızda Zeynep ablaya gideceğiz. Bu sefer biz kendisine gideceğiz, diyeceğiz ‘Zeynep abla ne istiyorsun, biz yerine getirmeye hazırız, yeter ki Allah yetki versin bize. Tabi sizleri de bir araya topladı, bakın herşeye rağmen küskünlük yapmadı, kırgınlık yapmadı. Onun gösterdiği davranışı maalesef birçok insan özellikle Siverek’te gösteremedi” dedi.