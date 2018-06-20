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Bu haber 20 Haziran 2018 14:27:39 Tarihinde eklenmiştir.

‘’Bizim Kızıl Elmamız GAP Projesini Tamamlamaktır’

‘DSİ Olarak Ülkemizin 2023 Hedefleri Doğrultusunda Çalışıyoruz’

‘’Bizim Kızıl Elmamız GAP Projesini Tamamlamaktır’

DSİ Genel Müdürü Murat ACU yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye önemli görevler düştüğünün altını çizerek DSİ olarak bizlere düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir.Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikârdır.  Bu bağlamda geriye dönüp baktığımda, yüzlerce barajı, göleti ve hidroelektrik hidroelektrik santrali işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 65 Milyon dekara çıkmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye’de ziraî üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır. ’dedi.
 
’Bölgesel Gelişim Projelerimiz Devam Ediyor’’
 
DSİ Genel Müdürlüğünce bu güne kadar gerçekleştirilen 207 proje ile 42 milyon kişiye Avrupa Birliği Standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat ACU,’ ‘GAP, KOP, DAP, TRAGEP, DOKAP gibi bölgesel projelerimiz kapsamında çalışmalarımız devam ediyor.
 
‘’GAP Cumhuriyet Tarihimizin En Önemli Projelerinden’’
 
Cumhuriyet Tarihimizin en büyük kalkınma projelerinden biri olan GAP; 7 adedi Fırat Havzası’nda, 6 adedi Dicle Havzası’nda olmak üzere toplam 13 adet büyük projeden oluşmaktadır. 10 Milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada % 51, enerjide % 78, içme suyunda ise % 62’lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız.
 
’Bizim Kızıl Elmamız GAP Projesini Tamamlamaktır’
 
Bu projede Ilısu ve Silvan Barajı dışındaki depolama tesislerini bitirmiş olmak, şebeke inşaatlarına başlamak bizleri memnun etse de bu projeyi tamamen bitirerek aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim “Kızıl elmamızdır.”  Yılda 5 Milyar Dolar ilave gelir elde edeceğimiz bu projede DSİ olarak gözümüze uyku girmeden çalışmaktayız. ’dedi.
 
‘’GAP’tan Sonraki En Büyük Sulama Projemiz KOP’’
 
 Bir başka devasa projenin de GAP’tan sonraki en büyük sulama projesi olan ve Konya Ovası’nın suya hasretini dindirecek KOP projesinin olduğu belirten DSİ Genel Müdürü ACU, ‘Ülkemizin en az yağış alan bölgesi olan Konya Havzası’na Göksu Havzası’ndan su iletimini sağlayacak Konya Ovası Projesi, 14 adedi sulama, 3 adedi içmesuyu ve 1 adedi enerji olmak üzere 18 adet projeden oluşmaktadır. 16 Milyon dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada % 71, enerjide % 84, içme suyunda ise % 48’lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız.
 
Sultan Abdülhamit’in Hayalini Gerçeğe Dönüştürdük’’
 
Konya’nın en büyük hayallerinden biri olan Mavi Tünel’den Konya’ya içme suyu getiren proje kapsamında musluklardan Torosların memba suyu akmaya başladı.  DSİ olarak Sultan Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında 17 bin 34 metre uzunluğunda Mavi Tünel ile artık Konya'ya içme ve sulama suyu veriyoruz. Mavi Tünel’den gelen içmesuyu 18 Haziran 2018 tarihi itibari ile musluklardan akmaya başlamıştır. ‘dedi.
 
‘’Ergene’de Kirlilik Azalmaya Başladı’’
 
Bir başka dev projenin ise Ergene Eylem Planı çalışmaları ile başlayan daha sonra kapsamı genişletilen TRAGEP olduğunun altını çizen Genel Müdür ACU, ’Trakya’nın kalkınma anahtarı olacak bu dev projeyi de 2019 yılında tamamlamak ana hedefimizdir. Bununla birlikte diğer bölgesel projelerimizde de çalışmalar aralıksız devam etmektedir. ’dedi.      
 
’Yusufeli Barajında Çalışmalar Devam Ediyor’
 
Ülkemizin ve DSİ’nin vizyon projelerinden olan kendi kategorisinde Dünyanın 3. Yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten ACU, ‘Yusufeli Barajımızın kurulu gücü 558 MW olup, yılda 1 milyar 888 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilecektir. Barajda fiziki gerçekleşme oranı % 60’ın üzerine çıkmıştır. ’dedi.
 
’Ilısu Barajında Sona Gelindi’’
 
Dicle Havzası’nda inşaatı devam eden, dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. Büyük barajı olacak Ilısu Barajı hakkında da açıklamada bulunan Genel Müdür ACU,’ Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında 1200 MW kurulu gücü ile de ülkemizin en büyük 4. Hidroelektrik santralidir.  Proje ile üretilecek olan yaklaşık 4 milyar kilowatt enerji ile yıllık bazda 400 milyon dolar milli bütçeye katkıda bulunacaktır.
 
Atatürk Barajından Sonraki En Büyük Sulama Amaçlı Baraj Silvan Barajıdır’
 
Güneydoğu Bölgesini yakından ilgilendiren bir proje olan Silvan Barajında çalışmaların devam ettiğini ifade eden ACU,’ Sulama ve enerji maksatlı olarak inşa edilmekte olan Silvan barajımız GAP’ta Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama projesi olacaktır. Baraj tamamlandığında 2 milyon 312 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlanacak, yılda maksimum 681 milyon kWh hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilecektir. ’dedi.
 
‘Megakent İstanbul’un Su Sorunu Olmayacak’’
 
İstanbul’un uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak adına Melen Projesini hayata geçirdiklerini ifade eden ACU,’ Melen Projesinin en önemli ayağı olan Melen Barajında sona gelindi. Melen Barajı tamamlandığında şehre yılda 1 milyar 77 milyon m3 içmesuyusağlamış olacağız. ’dedi.
 
‘’Mazlumlara Umut Olmaya Devam Ediyoruz’’
 
DSİ olarak Türkiye’nin sınırları içerisinde yaptığı projelerin yanı sıra Balkanlardan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara umut olmaya devam ettiklerini ve pek çok ülkeye bu bağlamda su temin ettiklerini belirten DSİ Genel Müdür ACU, ‘Bununla birlikte KKTC Su Temin Projesi’ni hayata geçirmek Kuruluşumuzun çalışma sahasını genişleten, var olan saygınlığımızı daha arttıran unsurlardır. ‘dedi.
 
‘’Hedefimiz 2023 Yılına Kadar Su Kaynaklarımızın Tamamından İstifade Etmek’’
DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. DSİ olarak yeni dönemde bize düşen görev yakalanan bu başarıyı daha da ileri noktalara taşımaktır. Kuruluşumuz bu çerçevede 2023 yılına kadar su potansiyelimizi azami seviyede değerlendirmek ve su kaynaklarımızın tamamından istifade etmek hedefindedir. ’dedi.
 
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