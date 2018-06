Şükrü Dolaş, Adaylığını Açıkladı

Gazeteci Şükrü Dolaş Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olacağını duyurdu.Dolaş adaylık başvuru sürecini şu şekilde kaydetti; “Siyasi partiler ve Belediye Başkanları, yüzeysel olarak Siverek’e hizmet etmişler, kilit taşlarını söküp yerine asfalt yapmışlar, Siverek’in ekonomik temel sorunlarını maalesef çözememişler. Şu anda Belediye Başkanı olan kardeşimizin seçim beyannamesinde Siverek’te besi ve hayvancılık organız sanayi bölgesini kuracağını kesin bir dile söz vermesine rağmen bu güne kadar park, yol ve kaldırım işlerinden zaman ayırıp Siverek ekonomisinin can damarı olan bu hizmeti faaliyete koyamamış, kendi aralarında ki siyasi çekişmeden dolayı birçok hizmet yapılamamış Siverek halkı kendi aralarında ki siyasi çekişmeye kurban edilmiş. Yine mevcut Belediye Başkanımız Resul Yılmaz adı ölüm yoluna çıkan çevre kara yolunu şehir dışına çıkaracağının sözünü kesin bir dile vermesine rağmen halen ölüm yolu can almaya devam ediyor insanlarımız, bu yol yüzünden sakat kalıyor. Sayın Başkan Resul Yılmaz kentin trafik sorunun çözeceğini kesin bir dile ifade etmesine rağmen insanlar trafik sıkışıklığı, park alanını yetersizliğinden dolayı kavga halindeler. Bunların sebebi siyasi yönetimlerdir,. Siverekliler olarak siyasilere inancımız kalmamış. Her Siverekli artık kirvem, akrabam, partilim diye oy vermesin bir kerede kendimizi seçelim. İki partiden bana Belediye Başkan adaylığı tekâlifi gelmesine rağmen kabul etmedim, artık bağımsız olmamızın zamanı geldi. Hiçbir siyasi parti bizi İl düzeyinde görmedi, bizi küçük bir ilçeyle kıyasladılar hizmet alanında, biz Siverek’in nüfusu ve coğrafik alanının hakkını hak etmek için bağımsız adaylığımızı erken açıkladık, biz halk olarak tüm siyasi güçlere karşı bağımsız aday olacağız” dedi