Balıklıgöl Piknik Alanı Oldu, Girişler Ücretli Olsun Denildi

Balıklıgöl Sosyal Tesis Değil

Gelen Turistler İşkence Çekiyor

Balıklıgöl Girişi Ücretli Olmalı

Balıklıgöl Tarihçesi

Şanlıurfa’nın göz bebeklerinden olan Balıklıgöl turistik amaç ile en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmakla beraber yılda milyonlarca yerli yabancı turistleri ağırlıyor. Günün her saati kalabalığın olduğu tarihi mekân son zamanlarda piknik yeri olarak kullanılıyor.Son zamanlarda Urfalı vatandaşların en büyük keyflerinden biri ise Balıklıgöl’ün yeşil alanlarında piknik yapmak oldu. Durumu gören vatandaşlar tepkilerini göstermekte gecikmedi. Balıklıgöl’ün yeşil alanlarına oturup yedikleri içtikleri şeylerin artıklarını çöpe atmadan alanda bırakan vatandaşlar, çevre kirliliğine sebebiyet verdiği için tepkilere neden oldu. Balıklıgöl sosyal tesis değil diyen vatandaşlar, bu durumun önleminin alınması gerektiğini ifade etti.Balıklıgöl’ün ne bir sosyal tesisi ne de bir mesire alanı olduğunu ifade eden vatandaşlar; “Bu alanda piknik yapıyorlar. Yeşil alanda oturup dinlensinler, sorun yok. Fakat yedikleri içtikleri şeylerin çöplerini de yine aynı alanda bırakıp gidiyorlar. Çevre berbat halde görünüyor. Gelen turistler yüzlerini asarak seyrediyorlar kirliliği. Turistler Balıklıgöl ziyaretinde işkence çekiyorlar” yorumunda bulundu.Çevre kirliliğinden dert yakınan bazı vatandaşlar ise önlem olarak Balıklıgöl girişinin ücretli olması konusunda fikir üreterek, “Balıklıgöl turistik bir alansa eğer ücretli olmalı. Ücretli olsun ki daha çok turist çekip ekonomimize katkı sağlayalım. Yoksa Balıklıgöl çevresi bütün yaz boyunca piknik havasına giren vatandaşlarla dolup taşacak ve çevre kirliliği de bize kar kalacak” dedi.Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılır. Dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır.Balıklıgöl Platosunda Hz. İbrahim'in doğduğu mağarada bulunmaktadır. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Her dinden her ülkeden ve her şehirden ziyaretçinin yılın her mevsiminde bu mağarayı ziyaret eder. Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen yanında yaşadığı dönemin din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da bulunmaktadır.Balıklıgöl Şanlıurfa turizmin çekim alanıdır. Halil-ür Rahman Gölü'nün hemen güneyinde, Urfa Kalesinin önünde yer almakta olup, 150 m2 alanı bulunan bir göldür. Rivayetlere göre, Hz İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha da Hz. İbrahim'i çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yer de bir göle dönüşür.