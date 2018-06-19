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Bu haber 19 Haziran 2018 23:59:34 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'in Son Hali Korkuttu...

Tatlıses geçen aylarda verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. İdo Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu...

Tatlıses'in Son Hali Korkuttu...

Geçen günlerde sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin cesur dekolteli paylaşımını gören İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli’den fotoğrafı silmesini istediği haberleriyle gündeme gelmişti.

İdo’nun bu isteğini kırmayan Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra fotoğrafını Instagram hesabından kaldırmıştı.

Bu haberler henüz sayfalardan düşmeye başlamıştı ki genç şarkıcı bu kez bir deri bir kemik hali ile görenleri şaşırttı.

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'ZAYIFLAMAK İÇİN ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM'

Geçen aylarda hızla verdiği kilolarla çok konuşulan İdo Tatlıses, "Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim?

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Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur.

Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani." açıklamasını yapmıştı. 

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