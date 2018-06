Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un başarılı oyuncuları Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.1987 doğumlu tecrübeli oyuncu Hüseyin Kala, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken, attığı 14 gol ve yaptığı 17 asistle de takımının play off oynamasında büyük pay sahibi oldu. Bitiriciliği, soğukkanlılığı ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken oyuncunun Kasımpaşa ve Kayseri Erciyes ile Süper lig, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile de TFF 1. Lig tecrübesi bulunuyor.1984 doğumlu tecrübeli sağ bek İzzet Yıldırım, profesyonel futbol hayatı boyunca hemen hemen her sezonda tüm maçlarda forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. Çabukluğu, enerjisi ve temposu ile dikkat çeken oyuncu, kariyerinde 287 kez TFF 1. Lig’de sırasıyla, Güngören, Adanaspor, Elazığspor, Karabükspor ve Şanlıurfaspor’da forma giydi. Karabükspor ile TFF 1. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, Adanaspor ile de Süper Lige çıkmak için play off mücadelesi verdi.