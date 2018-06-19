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Bu haber 19 Haziran 2018 23:56:14 Tarihinde eklenmiştir.

Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un başarılı oyuncuları Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un başarılı oyuncuları Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

1987 doğumlu tecrübeli oyuncu Hüseyin Kala, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken, attığı 14 gol ve yaptığı 17 asistle de takımının play off oynamasında büyük pay sahibi oldu. Bitiriciliği, soğukkanlılığı ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken oyuncunun Kasımpaşa ve Kayseri Erciyes ile Süper lig, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor ile de TFF 1. Lig tecrübesi bulunuyor.

1984 doğumlu tecrübeli sağ bek İzzet Yıldırım, profesyonel futbol hayatı boyunca hemen hemen her sezonda tüm maçlarda forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. Çabukluğu, enerjisi ve temposu ile dikkat çeken oyuncu, kariyerinde 287 kez TFF 1. Lig’de sırasıyla, Güngören, Adanaspor, Elazığspor, Karabükspor ve Şanlıurfaspor’da forma giydi. Karabükspor ile TFF 1. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, Adanaspor ile de Süper Lige çıkmak için play off mücadelesi verdi.
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Spor
Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!
Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un başarılı oyuncuları Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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