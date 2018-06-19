Urfa'da Maskeli Hırsız Operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Mersin ili Mezitli ilçesi DAMAS & MALOUK isimli kuyumcu da meydana gelen NİTELİKLİ YAĞMA olayında, faili meçhul 2 şahıs maskeli bir şekilde silah çekerek Muhtelif çeşitlerde Altını Gasp etmişlerdir
Bahse konu Kuyumcu Gaspı olayının faillerinin İlimizde bulunabileceği bilgisi üzerine, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışma sonucunda; olayın şüphelilerinin H.D. ve R.A. İsimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Her iki şüpheli şahıs da İlimizde yapılan operasyon sonucu yakalanmışlardır. Yakalanan iki şahıs da Mersin/Mezitli ilçesindeki kuyumcu gaspının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini itiraf etmişlerdir
Ayrıca yapılan operasyon sonucunda toplamda; 204.670 TL para ile muhtelif çeşitlerde yaklaşık 1 kilo 250 gram altın, 1 adet altın tartımı amaçlı terazi ele geçirilmiştir
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