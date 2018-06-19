Anne Bucak’tan Gülpınar’a miting

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, beraberinde Siverek AK Parti ilçe Başkanı İlhan Çelik ile birlikte, 27.Dönem AKParti Milletvekili aday adayı Fatih Bucak'ın annesi, Zeynep Hanımefendinin tertiplediği ve izleyicileri kadınlardan oluşan mitinge katıldılar.Mitingde 16 yıllık AK Parti iktidarının yaptığı icraatları, ülke ve ilime yapılan yatırımları anlatan AK Vekil Gülpınar, 24 Haziran seçimlerinin de önemini anlatarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye destek istedi, mitingi düzenleyen AK Vekil aday adayı Fatih Bucak'ın annesi, Zeynep Hanımefendiye teşekkür etti.AK Parti icraatlarını anlatan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Halka hizmet yolunda çok çalışacağımıza söz verdik. Halkımız destek verdikçe de daha çok hizmet edeceğiz. Bizim tek düşüncemiz öncelikle Cenab-ı Allah’ın rızasını kazanmaktır. İnsanlarımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi gözetmedik ve hep vatandaşlarımızın huzur ve refahı için, varsa sorunlarının çözümü için hizmet ettik, gayret ettik. Zaten AK Parti hizmet partisidir” dedi.Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili KasımGülpınar ile Siverek AKParti ilçe Başkanı İlhan Çelik, 27.Dönem AK Parti Milletvekili aday adayı olan Fatih Bucak'ı, partiye destek amaçlı açmış olduğu Seçim Bürosunda ziyaret etmişlerdi. AK Vekil Gülpınar, bir süre Seçim bürosunda oturup Fatih Bucak ile uzun uzun sohbet etmiş, desteğinden dolayı da teşekkür etmişti.24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden çok daha önemli olduğunu belirten AK Vekil Gülpınar, “Bilindiği gibi 24 Haziran 2018 günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi, hemde Milletvekili seçimi yapılacak. Vatandaşımız sandık başına giderek Cumhurbaşkanımızı ve Milletvekillerimizi seçecekler. Onun için öncelikle ülkemizin, milletimizin, kendi çocuklarımızın ve hatta İslam âleminin huzur ve refahı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekili seçimlerinde de AK Partiye oy vermenizi istiyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilecek ve partili Başkanlık Sistemi başlayacak. Hizmetlerin devamı, ümmeti Muhammed’in huzur ve refahı için Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verip destek olmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu.AK Vekil Kasım Gülpınar, “Bu seçim yaz vaktine geldi. Urfa’mız; kırsalı yoğun olan, tarımsal faaliyeti yoğun olan, mevsimlik işçisi fazla olan bir şehir. Her seçimin kendine has özellikleri var. Yepyeni bir sistem uygulaması var. Kimsenin şüphesi olmasın Şanlıurfa’da açık ara 1. parti AK Partidir. Ne kadar açık ara olacak, ne kadar fark atacak orasını bilemem” diye konuştu.Avrupa Birliği Uyum komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile ilçe Başkanı İlhan Çelik, Modern Tıp Merkezini ziyaret ettiler. Milletvekilimiz Kasım Gülpınar, burdaki vatandaşlarımızın sorun sıkıntılarını dinleyip, bir süre sohbet etti.Her gittiği yerde vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Milletvekili Gülpınar, “Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. Kaldı ki; biz herkesi aynı yakınlıkta görüyor, ayrım yapmadan dertlerine çare olmaya, sorunlarının çözümünde, bölgelerine hizmet gelmesinde vesile oluyoruz. Bize ‘Allah razı olsun’ desinler yeter diye düşünüyoruz. Biz yalnız olarak gezdiğimiz, ziyaretler yaptığımız gibi, diğer Milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geziyoruz, vatandaşlarımızın yapılanları görerek AK Partiye destek olmaları için gerçekleri dile getiriyoruz” diye konuştu.