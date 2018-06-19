Ak Aday Ertürk Hilvan Ve Siverek’te Destek Turunda

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk Hilvan ve Siverek İlçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Ertürk, esnafı tek tek ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serdar İzol, Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Cenap Turgut, Hilvan Belediye Meclis Üyesi Halil Hayıpoğlu ve Hilvan İlçe Teşkilatıile birlikte Hilvan’da Gölcük Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Ertürk, daha sonra Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ile birlikte Diyarbakır Caddesi’nde esnaf ziyareti ve AK Parti Siverek İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. AK Aday Ertürk ilçe merkezinde ki ziyaretlerinin ardından Hilvan’a bağlı Alpi(sahabe) Kırsal Mahallesini ziyaret etti.AK Aday Sedat Ertürk Hilvan ziyaretinin ardından Siverek’e gitti. Siverek’te AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Ertürk, daha sonra Siverek İlçe Teşkilatı ile Dicle Caddesi, Küçük Ömer Caddesi ve Hacı Yusuf Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Ertürk, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.