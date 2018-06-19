AK Aday Açanal Hilvan'da

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal, seçim çalışmaları kapsamında Hilvan İlçesine giderek bir dizi temaslarda bulundu.Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak ve Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.İlçe Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenleyen toplantıda teşkilata seslenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal, 24 Haziranda yapılacak olan seçime artık az bir süre kaldığına dikkat çekerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem GülenderAçanal, Hilvan İlçe Devlet Hastanesinde hem polikliniklerde muayene olmak için bekleyen hastalar hem de servislerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.Son olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol’un ilçe merkezindeki seçim bürosunu ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Açanal, seçmenlerle sohbet edip çay içti.