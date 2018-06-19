AK aday Dr. Aksoy seçim bölgesinde; “Tercihiniz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti olsun”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Dr. Mehmet Fatih Aksoy, seçim bölgesi Bozova ilçesinde seçimin önemini anlatarak 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye oy vermeleri önerisinde bulunuyor. AK aday Dr. Aksoy, geleceğimiz için Cumhurbaşkanımızı ve AK Partiyi tercih etmelere gerektiğini ve destek olmasını istiyorŞanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Sude Giyim Tekstil Fabrikası çalışanlarını ziyaret ederek yerli ve milli üretimle Türkiye'nin 24Haziran'dan sonra çok daha büyük adımlarla tarih yazmaya devam edeceğini konuştuklarını belirten AK aday Dr. M.Fatih Aksoy, “Bu kutlu davada en önlerde saf tutan hanım kardeşlerimizden de aldığımız güçle; İstiklal, İstikbal, İstikrar için 24 Haziran’a kadar durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmak yok,yola devam. Bozova ilçemiz 17/25 Aralık darbe kumpasçılarına, vesayetçilere, terör örgütlerinin sözcülerine, 15 Temmuz alçak darbe girişimini gerçekleştirenlere 24 Haziran seçimlerinde hak ettikleri cevabı verecektir. VakitBozova vakti, VakitTürkiye vakti” dedi.KoçveranMahalle Muhtarı Bozan Yolcu ve Mahalle sakinleriyle biraraya gelerek 24 Haziran seçimlerinde desteklerini istediklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Dr. Mehmet Fatih Aksoy,Kangörmez merasında da sokaksokak, kapı kapı, ev ev dolaşıp herbir vatandaşımızla sevgiyle muhabbet kurarak destek talep ettiklerini, ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ettiklerini söyledi.ÖzgörenMahalle MuhtarıHasari Doğan ve mahalle sakinleriyle biraraya gelerek desteklerini talep ettiklerini söyleyen AK aday Dr. Fatih Aksoy, 24 Haziran seçiminin önemini anlattıklarını, Ortatepe, Dutluk, Karacaörenmahalle sakinlerini de ziyaret ederek ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ için desteklerini istediklerini belirtti.“24 Haziran zaferi Ülkemiz için yeni bir başlangıcın müjdecisi olacaktır” diyen AK aday Dr. Aksoy, oldukça kalabalık olan Maşukmahalle muhtarını ziyaret ederek hayır dualarını talep edip, destek istediklerini belirterek şöyle dedi;“Geçmişte yaşananların gelecekte yaşanmaması adınaMaşuk mahallemizde de vatandaşlarımızdandua ve desteklerini talep ettik. Durmadan, yorulmadan, yeniden diriliş ruhuyla, ilk günkü heyecanla 24 Haziran seçimleri için durmak yok yola devam dedik ve oradan Yaylak'a geçerek hemşehrilerimizden; siyasi istikrar, birlik, bolluk ve bereket için 24 Haziran seçimlerinde destek sözü aldık. Tüm fitne ve şer odaklarına karşı duararak, Cumhurbaşkanlığında liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, parlamentoda AK Partiye destek olmalarını istedik.Yaylak mahallemizde esnafımızı ve vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Av. Nihat Çiftçi ve ilçe teşkilâtımızla birlikte ziyaret ettik.Teşkilatımızın azmi ve heyecanı, vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici.Yaylak mahallemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ilçe teşkilâtımızla 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattık.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanımızda olan halkımızla hedeflerimize durmadan ilerleyeceğiz.Yaslıca esnaf ve vatandaşlarımız, 24 Haziran’da zafer yazacağının müjdesini bugün bize verdi. Birlik, beraberlik içinde güçlü Türkiye için yola devam diyoruz.”AK aday Dr. Fatih Aksoy ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Büyük Şanlıurfa Mitingine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.