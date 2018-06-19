24 Haziran seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına son sürat devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Özşavlı ile birlikte Viranşehir'in Özkınalı mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.Ak Aday Toru burada yaptığı konuşmada "Bizi yalnız bırakmanız Erdoğan'ı yalnız bırakmanız demek" dedi.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Özkınalı mahallesinde Ayaz Ailesi ve akrabaları ile bir araya gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru'ya ziyaretinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Özşavlı da eşlik etti. Çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda AK Aday Toru ve Özşavlı'ya ilgi yoğun oldu. Burada vatandaşları ilk olarak yarın düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet eden AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı İbrahim Toru, 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi. Aday Toru "Bizi yalnız bırakmanız Erdoğan'ı yalnız bırakmanız demek" dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Özşavlı ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru ile birlikte 24 Haziran seçimleri sonrasında vatandaşların desteğiyle Viranşehir'in sorunları için ter dökeceklerini aktardı.Toplantı konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.