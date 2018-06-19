İzol, Hilvan 24 Haziranda Zaferle Çıkacaktır

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam diyor. Seçim çalışmaları kapsamında Hilvan ilçesinde mahalle mahalle gezen İzol, vatandaşlar ile sohbet edip talep ve sorunlarını dinlerken diğer yandan ise 24 Haziran Seçimleri için destek istiyor.24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde AK Aday Güler Kama İzol merkezde bulunan esnaf ve vatandaş ziyaretlerini gerçekleştirirken diğer yandan ise İlçe ziyaretlerine de ara vermeden devam ediyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan ilçesinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Hilvan ilçesinde kapı kapı gezerek vatandaşları ziyaret eden İzol," Hemşerilerimizin güler yüzü bizlere 24 Haziran zaferini getirecektir" dedi.Gerçekleştirilen esnaf ziyaretinin ardından AK Aday İzol, ev ziyaretleri gerçekleştirerek Hilvanlı vatandaşlardan, Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet,Güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran seçimleri için destek istedi.Vatandaşların desteği ile AK Parti'nin Şanlıurfa'da zaferle çıkacağını belirten Güler Kama İzol, "Her gün farklı bir ilçeyi ziyaret ediyoruz bugün de Hilvan ilçesinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hilvan'ın güler yüzü bizleri çok memnun etti. Allah'ın izni hemşerilerimizin de desteği ile AK Parti 24 Haziran'da Hilvan'dan zaferle çıkacaktır" dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği temasların ardından Şanlıurfa'ya geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Süleymaniye mahallesinde açtığı seçim bürosunun açılışına katıldı.Seçim Bürosu açılışında konuşan AK Aday Güler Kama İzol, "Hep birlikte durmadan yorulmadan 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatmalıyız. Milletin adamı olan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izni sizlerinde desteği ile 24 Haziran seçimlerinde Başkan yapacağız. 14 vekil adayımız da gerçekten çok kıymetli tüm adaylarımız gecesini gündüzüne katarak durmadan yorulmadan çalışıyor ve tüm adaylarımız Şanlıurfa'ya hizmet etmek istiyor ve Şanlıurfalıların desteği ile inşallah 14 vekil adayımız da meclise giderek Şanlıurfa hizmet edecektir" şeklinde konuştu.AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol'un Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği temaslara, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan ilçe Başkanı Mustafa Cidir ile Teşkilat mensupları eşlik etti.