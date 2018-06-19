Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar’da Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla,AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Halid Şimsek ile birlikte Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Ceylanpınar’ın Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş kırsal mahallelerindeki vatanına, milletine, bayrağına sevdalı kardeşlerimin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız diyerek sözlerine başlayan Bakan Fakıbaba " Biz herzaman halkımızın emrindeyiz, yanındayız. Benim bir tek amacım var hizmet etmek,insanların mutluluğu için çalışmak. Burada 1500 seçmenimiz var inşallah 24 Haziranda 1500 oyun tamamını alırız.Biz hizmet partiyiz, bu bağlamda çok emek vermemiz lazım, çok mücadele etmemiz lazım, Allah çalışana verir diyen Bakan Fakıbaba "Reisimiz önümüzde en canlı örnek. Allah onu hizmet etmek için yaratmış. Belediye başkanlığından bugüne hep halkına en güzel şekilde hizmet etmiş, etmeye de devam ediyor. Vekiliniz olarak ben hep sizin yanınızdayım. Üzerimize düşen görev ne ise en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise, 24 Haziran seçimlerinde Ceylanpınar üzerine düşeni yapacaktır. Reisi Cumhurumuza ve AK Parti'ye en güçlü desteği Ceylanpınardan vereceğiz" dedi.