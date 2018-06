Bakan Fakıbaba Ve Başkan Baydilli Muhtarlarla Buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ev sahipliğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ilçedeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.24 Haziran seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ev sahipliğinde düzenlenen istişare programında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. 24 Haziran seçimleri için muhtarlardan destek isteyen Bakan Fakıbaba ve Başkan Baydilli muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundular.Muhtarlarla yapılan istişare toplantısına ev sahibi Metin Baydilli ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın dışında; Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.Toplantıda ev sahibi olarak konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü’nün nüfusunun her geçen yıl büyüme gösterdiğini hatırlatarak 4 yılda yaklaşık 70 bin nüfus artışı yaşandığını kaydetti.Başkan Baydilli, “Karaköprü’müzdeki bu nüfus artışı daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Biz de gerek merkezde gerekse kırsalda durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Karaköprü’nün her alanında çalışıyor, burada ikamet eden insanların huzurlu bir şekilde yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapılan hizmetlerin devamı için 24 Haziran’da inşallah 14 vekilimizi meclise göndereceğiz. Bu programımıza katılımından dolayı değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Karaköprü ’deki muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Artık seçime beş gün kaldı, sona doğru gidiyoruz. Çalışmalarından ve desteklerinden dolayı muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarın Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa’yı ziyaretinde kendisini coşkulu bir şekilde karşılayacak ve bağrımıza basacağız. Ben inanıyorum ki Allah’ın izniyle hep birlikte bu işi başaracağız” dedi.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Karaköprü’ de gittikleri her yerde büyük bir teveccühle ve destekle karşılaştıklarını aktarırken, “Muhtarlarımızın bize desteği ve muhabbeti bizleri mutlu ediyor. Karaköprü ilçemiz Ak Parti iktidarında ciddi manada hizmete kavuştu” diyerek muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, Karaköprü’ de çok iyi çalışmalar yapıldığını ve her gittikleri yerde sevgiyle karşılandıklarını dile getirdi. İzol, yapılan güzel çalışmalar için Başkan Baydilli’ye ve ilçe teşkilatına teşekkür etti.Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, bugüne kadar Karaköprü’ de güzel hizmetler yapıldığını dile getirirken, bundan sonra da önemli ve başarılı çalışmalara imza atılacağına inandıklarını söyledi.Toplantıda Bakan Fakıbaba ve Başkan Baydilli tek tek masaları dolaşarak muhtarlarla yakından ilgilendi.