Bakan Fakıbaba’dan Ceylanpınar’a İstihdam Müjdesi

BAKAN FAKIBABA: MARDİN YOLU VE 150 YATAKLI HASTANE YAPILACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar’da AK Parti İlçe Teşkilatı ziyareti ile Muhtar ve STK Temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar’daki temaslarında ilçeye de bulunan TİGEM’de 3 bin kişinin istihdam edileceğini, 150 yataklı Devlet Hastanesi ve Ceylanpınar Mardin yolunun yapılacağını açıkladı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru ve Ahmet Akay ile birlikte Ceylanpınar’a gitti. BakanFakıbaba, Ceylanpınartemasları kapsamında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanlığı ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen, İlçe Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlçe Başkanlığı ziyaretinde selamlama konuşması yapan Bakan Fakıbaba, “Sadece teşkilata girerek bir selam vermek istedim ama duymuş gelmişsiniz. Sizehitap etmeden içeri girmek hoşuma gitmezdi. Allah sizlerden razı olsun çok teşekkür ederim. Emin olun bizler hep beraber Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Teşkilatlarımızla, Kaymakamımızla siz değerli halkımızla sürekli Şanlıurfa’nınsorunlarını konuşuyoruz. Beni SSK hastanesinden tanıyorsunuz. Eğer ben Allah’ın izni ile bir şey yapacağız diyorsam boşuna konuşmam, bilmeden konuşmam. Benim siyasetçiliğimin en önemli kısmı,ben hizmet adamıyım, ben halkın hizmetkarıyım.Bakın inşallah 26 Haziran’da 150 yataklı devlet hastanesinin ihalesi yapılacak. Ceylanpınar Kızıltepe yolu Evelallah Ahmet Fakıbaba’ya aittir. Planlanmış ve yapılacaktır. TİGEM ile ilgili olarak en şanslı ilçelerimizden biri Ceylanpınar’dır, TİGEM’den dolayı. Bakın Katar’dan bir yatırımcı getirdim onlar heyecanlandılar. Sonra Afrika’dan çok zengin bir kardeşimiz geldi. Siirt’e 500 milyon dolar bakır madeni ile ilgili bir yatırım yapmış. Şanlıurfa’ya geldi onu buraya getirdim, sizin haberiniz yok. Afrikalı yatırımcı şunu söyledi; ‘benim esasında paraya ihtiyacım yok, ben Türkiye’nin gelişmesini istiyorum. Benim amacım Türkiye’nin gelişmesi nedenini soracak olursan eğer Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin başından giderse Ümmet dağılacak’ dedi. Bakın bunu söyleyen Afrikalı bir kardeşimiz inanın böyle dedi. Bakın TİGEM bir, Kızıltepe yolu iki, Hastane ihalesi zaten 26 Haziran’da yapılacak” dedi.Şanlıurfalıların sayesinde Bakanlığa getirildiğini anlatan Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’ya borcu olduğunu ve borcunu ödemeye çalıştığını söyledi. Ceylanpınar’da bulunan Dünya’nın en büyük Devlet Üretme Çiftliği olan TİGEM ile ilgili de çalışmalarından söz eden Bakan Fakıbaba, Tarım Bakanlığı ve TİGEM Genel Müdürleri ile sürekli toplantı yaptığını kaydetti. Ceylanpınar TİGEM’e en az 3 bin kişinin alınacağı müjdesini verdi.Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra İlçe Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen programda Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’da ve Ceylanpınar’da her kesim ile istişare ederek hizmet etmek, projeleri birlikte hazırlamak istediklerini ifade etti.