AK Vekil Gülpınar destek arayışını sürdürüyor

AK Vekil Canlı yayında partisine destek istedi

AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, seçim bölgesi Siverek ilçesinde 24 Haziran seçimlerine destek arayışını sürdürüyor. Bir yandan da televizyon programlarına çıkarak seçimlerin önemine değinip, ülkemizin, milletimizin, mazlum Müslüman ülkelerin, en önemlisi de kendi geleceğimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye destek arayışlarını sürdürüyor.Kendi adına açılanSeçim Bürosunda eski Belediye Başkanımız Şehmus Aydın ve sevenleriyle bir süre sohbet eden AK Vekil Mehmet Kasım Gülpınar, büroyu açanlara ve ziyaret eden herkese teşekkür etti.Daha sonra Biçer ve Uma ailelerin düğün merasimine katılan AK Vekil Gülpınar, “Genç kardeşlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum” diyerek genç çiftlere hayırlı uzun ömürler ve mutluluk dileklerini iletti.Edessa tv canlı yayınında, Şanlıurfa’nın siyaset gündemini ve 24 Haziran seçim sürecini değerlendiren AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu, çünkü seçim sonucunda yeni bir sisteme geçileceğini ve bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olacağını hatırlatarak, mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun elinin güçlü olması için de mutlaka AK Partiye oy verilmesi gerektiğini anlattı.Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa Mitingi öncesi GTH Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbababaşkanlığında Milletvekili adayları, İl, İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Belediye Başkanları ve STK Temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katılan AK Vekil M.Kasım Gülpınar, Siverek ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Bulvarında kendisinadına eski Siverek Gençlik Kolları BaşkanıİsmailKes tarafındanacılanSeçim Bürosu için “Rabbim emek verenlerin çabasını boşa çıkarmasın inşallah” diyerek teşekkür etti.