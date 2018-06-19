Yıldız, Eyyüp Peygamber Caddesi’nde Esnafla Buluştu

Bu haber 19 Haziran 2018 16:50:18 Tarihinde eklenmiştir.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, seçime az bir vakit kala durmadan çalışmaya devam ediyor. Son olarak Eyyüp Peygamber Caddesinde çalışma yapan Yıldız,“Eyüp peygamber Caddesi'nde bulunan esnaflarımıza buluşuyoruz.” dedi