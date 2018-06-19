Yılmaz, Her Platformda Çalışmalarına Devam Ediyor

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çağlar Yılmaz ev ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında birçok alanda aktif çalışmalar sergileyen milletvekili adayı Yılmaz ev ziyaretleri ile de çalışmalarını devam ettirecek.Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz Karaköprü’de düzenlenen ev toplantısına katılarak Cumhur İttifakı ve Meclis’te güçlü bir MHP’nin olması gerektiğini anlattı