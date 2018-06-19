Bakış, Tüm Halkı Havaalanına Davet Etti

Yarın Urfa’ya teşrif edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havaalanında karşılanacak. Konu ile ilgili duyuruyu yapan Bakış, şunları ifade etti;“20 Haziran Çarşamba günü Şanlıurfamızı teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ı tüm teşkilatlarımız birlikte havaalanında karşılayacağız, tüm halkımız davetlidir.”