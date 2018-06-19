'30 bin suriyeli oy kullanacak'

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyeli mültecilerden 30 bini önümüzdeki seçimlerde oy kullanmaya hak kazandı. Sayıyı açıklayan Başbakan Binali Yıldırım bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

'30 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK'

Yıldırım konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"24 Haziran'daki çifte seçimlerde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30.000 Suriyeli oy kullanacak."

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli yaşıyor. Veriler, Türkiye'deki Suriyelilerin yaş dağılımına ilişkin de bilgiler sunuyor. Buna göre Türkiye'de 29 yaşın altında 2 milyon 461 bin 664 Suriyeli yaşıyor. En çok 0-4 yaş aralığında bebek ve çocuk bulunuyor. 0-4 yaş arası 515 bin 116, 5-9 yaş arası 465 bin 574, 10-14 yaş arası 349 bin 8, 15-18 yaş arası 292 bin 892, 19-24 yaş arası 513 bin 274 ve 25-29 yaş arasında ise 325 bin 800 Suriyeli ikamet ediyor.

Türkiye'de, Suriyelilerden 30-34 yaş arasında 267 bin 830, 35-39 yaş arasında 191 bin 935, 40-44 yaş arasında 141 bin 810, 45-49 yaş arasında 107 bin 983, 50-54 yaş arasında 88 bin 253, 55-59 yaş arasında 59 bin 951, 60-64 yaş arasında 42 bin 62, 65-69 yaş arasında 27 bin 830, 70-74 yaş arasında 15 bin 429, 75-79 yaş arasında 9 bin 894, 80-84 yaş arasında 5 bin 386, 85-89 yaş arasında 2 bin 857 ve 90 ve üstü yaş arasında ise bin 353 kişi bulunuyor.

EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL'DA YAŞIYOR

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin dağılım verisine göre, en fazla Suriyeli 537 bin 829 kişiyle İstanbul'da yaşıyor. Nüfusu 14 milyon 804 bin 116 olan İstanbul'un yüzde 3,63'ü Suriyelilerden oluşuyor.

İstanbul'u sırasıyla 462 bin 961 Suriyeliyle Şanlıurfa, 457 bin 106 ile Hatay, 350 bin 67 ile Gaziantep, 191 bin 684 ile Mersin, 171 bin 685 ile Adana, 134 bin 490 ile Bursa, 131 bin 914 ile Kilis, 129 bin 644 ile İzmir ve 99 bin 990 kişi ile ise Konya izliyor.

KİLİS'TE YAŞAYAN SURİYELİLERİN NÜFUSU İL NÜFUSUNU GEÇTİ

Geçen yılın verilerine göre Kilis'in nüfusu, 130 bin 825 olarak kayıtlara geçerken, bu ilde yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 131 bin 914 olarak belirlendi. Buna göre, Kilis'te yaşayan Suriyelilerin nüfusu bin 89 kişiyle bu ilin nüfusunu geçti.

Türkiye'de en az Suriyeli ise 57 kişiyle Bayburt'ta yaşıyor. 90 bin 154 nüfusu bulunan Bayburt'ta Suriyelilerin oranı yüzde 0,06 olarak tespit edildi.

Bayburt'u 60 Suriyeli ile Artvin takip ederken, Bartın'da 65, Gümüşhane'de 87, Iğdır'da 104, Tunceli'de 110, Sinop'ta 113, Ardahan'da 147, Erzincan'da 166 ve Giresun'da ise 174 Suriyeli yaşıyor.