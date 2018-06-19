İpekyol Mahallesini Soyup Soğana Çevirmişlerdi,Yakalandılar!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
İlimiz genelinde evden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; İpekyol Mahallesinde gündüz meydana gelen evden hırsızlık olayı ile alakalı olarak tespit edilen A.B., M.B. ve S.B. isimli bayan şahıslar yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, A.B., M.B. isimli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce Tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Şüphelilerin dilencilik yaparak vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ettikleri ve ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ederek ikametlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilmiştir.
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