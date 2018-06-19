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Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Haziran 2018 12:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

'Suruç'ta Tezgah Peşindeler'

Suruç’ta AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın 14 Haziran'daki seçim gezisi sırasında çıkan saldırı, silahlı çatışmaya dönüştü, Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil Şenyaşar ile Celal Şenyaşar yaşamını yitirdi.

'Suruç'ta Tezgah Peşindeler'

Suruç’ta AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın 14 Haziran'daki seçim gezisi sırasında çıkan saldırı, silahlı çatışmaya dönüştü, Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil Şenyaşar ile Celal Şenyaşar yaşamını yitirdi.

14 Haziran
Valilik: Tartışmanın kavgaya dönüşmesi
Urfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada yaşananlar “esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olay” olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü: Olay aydınlatılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yayınladığı mesajında saldırıyı kınadı, Yıldız’ın ailesine başsağlığı diledi ve “Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır” dedi.

Erdoğan: PKK ve HDP
Erdoğan, ilk açıklamasında saldırıdan PKK ve HDP'yi sorumlu gösterdi ve başsağlığı ifadesinde Şenyaşar ailesini anmadı.

“Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var. Milletvekilimizin hayatını kaybeden kardeşine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.”

Yıldırım: PKK sempatizanı oldukları yönünde
Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk açıklamasında “Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur” dedi.

Ardından "Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde” diye devam etti.

“Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var."

İçişleri Bakanı: Kurgulanmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilk sözleri “kurgulanmış” oldu

“Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız.”

Adalet Bakanı: Soruşturmalar başlatıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturmaların başlatıldığını söyledi. 

"Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kim suçluysa, olay nasıl gerçekleştiyse, geniş bir şekilde inceliyor. Bizler de takipçisi olacağız."

15 Haziran
Erdoğan: Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü
Erdoğan, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklama "Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü" dedi.

Yıldırım: KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut
Yıldırım, Yıldız ailesine taziye ziyaretinin ardından “tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor” dedi.

“Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır.”

Başsavcı: Üç ek savcı görevlendirdik
Ak Parti’liler Suruç'taki saldırıyı “terör” olarak ilan etti; ancak Urfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaşananların terör olayı olup olmadığını araştıracaklarını söylüyordu:

"Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik.”

16 Haziran
Soylu: Sebebi İnce'dir çok nettir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Görüntüleri izledim” dedi, Muharrem İnce’yi sorumlu gösterdi.

“Görüntüleri de izledim. Milletvekilimiz esnaf ziyaretine giriyor. Bu ziyarete girdiği zaman şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Şiddetli tepkiden sonra hiçbir reaksiyon göstermeden dükkandan çıkmak için gayret gösterirken hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor.

“CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek aslında bu olayların, bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu, bunun CHP gibi bir siyasi parti tarafından da desteklendiğini ortaya koymuştur.

“Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa'daki, Suruç'taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce'dir. Çok nettir."

17 Haziran
Erdoğan: Bizzat dinledim
Erdoğan, “İbrahim Bey’den bizzat dinledim” diyerek şöyle konuştu:

"İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, ‘bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz’ demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar.

“Bu yaklaşım artık PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı."

Ak Parti aday adayı: Adalet yerini bulsun diye gönderdim
Ak Parti'nin Urfa Milletvekili aday adayı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun imzasıyla Yıldız'ın kardeşinin ateş etmesiyle başlayan saldırıya "dair devlet görevini yapmamıştır" yazısı yayınlandı.

Şeyhanlığlu, twitter adresinden önce imzasıyla basında yayınlanan yazının kendisine ait olmadığını yazdı; ardından yazdığının bir whataspp mesajı olduğunu amacının basına yansıması olmadığını yazdı "Sadece adalet yerini bulsun diye bir kaç dosta gönderdim" diye anlattı.

Şeyhanlıoğlu'nun sosyal medyada yaygınlaştırılan yazısı şöyle:

"Ak Parti milletvekili adayı olaydan 3 gün önce 1 tl lik eşyaların satıldığı ucuzcu bir dükkanı ziyaret ediyor. Dükkan sahibi adam eski bir HDP'li olduğunu ve siyaset defterini kapattığını tövbe ettiğini söylüyor... Bize daha gelmeyin diyor. Olay günü milletvekiliyle yaklaşık 50 kişilik grubuyla gelince tartışma çıkıyor ve Yıldız'ın meşhur tefeci abisi adama küfür ediyor. Adam da içerde kadınlar olduğunu ve gitmelerini söylüyor... Bu esnada tartışma silahlı saldırıya dönüşüyor ve Yıldız'ın kardeşleri ateş ediyor; adam ve oğlu yaralanıyor... Bunu gören dükkan sahibi adamın yeğeni pompalıyla gelip Yıldız'ın tefeci abisini vuruyor.

"Yıldızın adamları yaralı adam ve oğlunu hastanede oksijen tüpünü kafasına vurarak öldürüyor. Hastane kameralarını bozan ve polis dahil herkesi dışarı çıkaran Yıldızın adamları. Oğul ve babayı Suriye'deki olaylar gibi bir vahşi bir şekilde infaz ediyor."

18 Haziran
Soylu: Görüntüleri izledim
Hükümet yetkililerinden son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu yine “görüntüleri izledim” dedi:

“Esnafa gidiyor. Yıldız tek kelime söylemiyor. Karşıdaki adam konuşuyor. Ben PKK'lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz? Sizin devriniz bitti diyor. Yıldız, incik boncukla uğraşıyor. Ama sonra biri vuruyor, arbede çıkıyor. Yıldız, Allah'tan kendini dışarı atıyor. Olay perşembe günü oluyor”

“Terör örgütünü şımartmayacaksınız, şımartırsanız buraya gelirseniz. Şımartan kimdir? Muharrem İnce'dir. PKK bu şımarıklığı elde etmese bu olmazdı."

“Sözde insan hakları dernekleri”

Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) aralarında bulunduğu 25 kurum temsilcisinin inceleme için Suruç'a gitmesine “can güvenliği” gerekçesiyle izin verilmemesini de “Dün yeni bir tezgah içindeydiler” diye yorumladı:

“Sözde insan hakları dernekleri gibi PKK'nın tekelindeki yerler var. Bunlar güya Suruç'a gidecek, 2 aileye taziye dileyecekler. PKK tüm aklıyla seçimi koordine etmeye çalışıyor. PKK bu melanet üreten STK'ları sahaya sürüyor. Orada PKK'yı biz burada nasıl temizlerizin peşine düştüler."
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