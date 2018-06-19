Urfa'da Suç Makineleri Yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin oto hırsızlığı olayları ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda; geceleyin Dede Osman Mahallesinde bir pikabın düz kontak yapılarak çalındığı ihbarı alınması üzerine Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışmada çalınan aracı, takip sonucu yakalamış ve aracı bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliler M.M., K.M. ve İ.A. kovalamaca sonucu birlikte suçüstü yakalanmışlardır. Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve araç içerisinde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanılmak üzere eldivenler, demir kesme makası, tornavida vb. suç unsurları ele geçirilmiştir. Çalınan araç sahibine teslim edilmiş, şüpheli üç şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir
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