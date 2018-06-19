Urfa'da Suç Makineleri Yakalandı!

Bu haber 19 Haziran 2018 12:25:32 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da düz kontak yaparak araç çalan ve çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;