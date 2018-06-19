Urfa'da Operasyon;47 Tutuklama...

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına istinaden Şanlıurfa Asayiş Şube ekiplerince dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda; kendilerini “polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanarak İletişim Yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Elazığ, Ankara, Aydın, Antalya İzmir ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 47'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Aydın, Kayseri, Bingöl, Muğla, İstanbul, Ankara, Van, Elazığ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde gerçekleşen "nitelikli dolandırıcılık" olaylarına ilişkin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu “polis, asker, savcı gibi" gibi ünvanlar kullanarak ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde 37 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla ara yakalamalarda 35 şüpheli İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kayseri ve İzmir illerinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmış, 32 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Çetenin diğer üyelerine yönelik yapılan Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli Şanlıurfa, İstanbul ve Elazığ illerinde yakalanmış, yakalanan Şüpheli şahıslardan 15 şüpheli tutuklanmıştır. Yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları programlar ve yine dolandırıcılık olaylarında kullandıkları telefonlar ile sim kartları bulunmuştur.Yapılan operasyon kapsamında vatandaşın;-1.337.040 TL ,-115.650 Amerikan Doları,-16.705 Euro,-37 Adet Bilezik,-2 Adet Reşat Altın-38 Adet Cumhuriyet Altını,-8 Adet Tam Altin,-17 Adet Yarım Altin,-75 Adet Çeyrek Altın,-14Adet Altin Yüzük,-4 Adet Altin Kolye,-5 Adet Altin.Küpe,-4 Adet Gram Altın,-1 Adet Altin Saat,-1Adet taki Seti,-3 Adet Künye,-1 Adet Bileklik,-3 Adet altın zincir olmak üzere operasyon sürecinde toplamda 2.500.000 TL değerinde mal varlığı kurtarılarak sahiplerine teslim edilmiştir.