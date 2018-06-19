Toru'dan Bir Günde 19 Kırsal Mahalleye Ziyaret

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, 24 Haziran genel seçimlere son bir hafta kala seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Aday Toru, bir günde 19 kırsal mahalleyi ziyaret ederek seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, seçim çalışmalarına ilçelerdeki en uzak bölgeleri de ziyaret ederek devam ediyor. AK Aday Toru, Haliliye ve Eyübiye ilçesine bağlı Çamlıdere, İncirli, Şenocak, Kaynaklı, Bakımlı, Üçkonak, Esen Yayla, Uğurlu, Ozanlar, Dibek, Mermer, Yukarı Çinpolat, Aşağı Çinpolat, Kara Tepe, Taşkınlar, Geçit Tepe, Yukarı Beydaş, Hışmanlar mahallelerini ziyaret etti.Vatandaşları 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine davet eden AK Aday Toru, 24 Haziran seçimleri için de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi. Gittiği her toplantı ve karşılamada halkın büyük teveccühü ile karşılanan Toru’ya destek veren kanaat önderleri AK Aday İbrahim Toru’nun yanında olduklarını söyledi.Bir günde 19 kırsal mahalle ziyareti gerçekleştiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, 24 Haziran gününe kadar durmadan çalışacağını ifade ederek ikinci bayramı 24 Haziran akşamı yaşayacaklarını söyledi.Toru ayrıca buradaki herkesi 20 Haziran'daki Büyük Şanlıurfa mitingine davet etti.