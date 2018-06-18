Bakan Fakıbaba Gününü Ceylanpınarlılara Ayırdı



FAKIBABA VE KURMAYLARI CEYLANPINAR'DA TEMASLARDA BULUNDU

STK VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELİNDİ



BAKAN FAKIBABA VE BAŞKAN ATİLLA KIRSALA ÇIKARMA YAPTI

"BİZİM İÇİN DAVA ÖNEMLİ, BİZİM İÇİN ÜMMET ÖNEMLİ, BİZİM İÇİN LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNEMLİDİR"

"İŞTE BURASI ER MEYDANI, İŞTE BURASI CEYLANPINAR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar'a çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar'da birtakım dizi ve temaslarda bulundu.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Ceylanpınar'a geldi. Bakan Fakıbaba'ya Ceylanpınar'a ziyaretleri sırasında Ak Parti Milletvekili Adayları Ahmet Akay, İbrahim Toru ve Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti. Bakan Fakıbaba'yı parti binası önünde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Ak Parti İlçe Başkanlığı ziyaretleri sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla parti önünde bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Parti önünde bulunan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile sık sık Başkan Atilla'ya "Başkan Atilla, Ceylanpınar Seninle Gurur Duyuyor" sloganları attı. Bakan Fakıbaba, burada yaptığını konuşmada, uzun zamandır kente sık sık geldiğini belirterek kentte bulunduğu süre zarfında çeşitli ziyaretlerde bulunarak hasret giderdiğini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kırsal ve ilçe merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını dile getirdi.İlçe parti binasında yapılan buluşmanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve milletvekilleri adayları TİGEM Toplantı Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla, toplantı salonunda ilçe geneli hakkında istişare toplantısı yaptı. Toplantı neticesinde Bakan Fakıbaba TİGEM'de Ceylanpınarlılar için istihdam alanı açılacağını belirtti.İlçede yapılan temaslar ve TİGEM Toplantı Salonu'nda yapılan buluşmanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile heyet kırsala çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Başkan Atilla Yukarı Durmuş ve Aşağı Durmuş Kırsal mahallerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yaklaşan tarihi 24 Haziran seçimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan kırsal çıkarmanın ardından Başkan Menderes Atilla, Bayraktepe'de devam eden çalışmaları Balan Fakıbaba ile yerinde inceledi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk halkının 24 Haziran’da ülkenin geleceğine oy vereceğini belirtti. Atilla, "Daha öncesinde Türkiye'yi sömüren siyonist ve emperyalist güçlerin hortumu Ak Parti kesti. Dedi sen bundan sonra Türkiye'yi sömüremezsin. Sen Türkiye'nin zenginliklerini alamazsın. Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana insanlardaki konfor yüzde 500 arttı. Hanelerimizdeki zenginlik yüzde 500 arttı. Bu ülkede petrol kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Doğalgaz kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Ak Parti döneminde ülkede altın madeni de bulunmadı. Nasıl halkımız bu kadar zengin oldu? Bunun tek bir açıklaması var. Ak Parti iktidarına kadar dış güçler bu ülkenin parasını ve zenginliklerini hortumluyordu. Ak Parti bu hortumları kesti. Ak Parti'den önce vatandaşın cebindeki 80 lirayı onlar alıyordu 20 lira ancak bize kalıyordu. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hortumu kesip 100 liranın hepsi vatandaşa kalınca bugün otobanlara, asma köprülere, şehir hastanelerine ve bu kadar zenginliklere kavuşmuş olduk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor. Bizim için dava önemli, bizim için ümmet önemli, bizim için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önemlidir. El ele ve omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Bu dava kutlu bir davadır. İnanıyorum ki aziz milletimiz Cumhurun başı sayın Cumhurbaşkanımızı sandıktan daha güçlenerek çıkaracaktır. 24 Haziran sıradan bir seçim değildir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Bugün yanı başımızda Suriye’de yaşananları doğru okuduğumuzda bu seçimin önemi daha iyi anlaşılır. Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen iç ve dış şer odakları, bugün ülkemizi zayıflatmanın hesaplarını yapmaktadır. Bunu hangi partiden olursa olsun tüm halkımız çok iyi algılamalıdır" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar'ın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, "Yakın zamanda 150 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapılacak ve Ceylanpınar'ımız çok güzel bir hastaneye kavuşacak. Mardin-Kızıltepe yolunda ben Bakan Fakıbaba olarak kendim programa aldım. Başkanımız Menderes Atilla ne dedi? Biz 24'üne kadar çalışacağız. Emin olun hep beraber çalışacağız. Ama 24'ünden sonra da halkın hizmetkarı olarak karşınızda olacağız. Ceylanpınar bizim için çok önemli, Başkanımız Menderes Atilla gerekeni çok güzel söyledi. Ne dedi? Bir komutan seçiyoruz, sakın ama sakın o komutanı silahsız ve askersiz savaşa göndermeyin. Onu erleri kim? İşte Ahmet Eşref Fakıbaba'dır, Mehmet Ali Cevheri'dir, Menderes Atilla'dır. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyiz. Ayın 24'ü Recep Tayyip Erdoğan inşallah yeniden seçilecek. Ama biz onu meclise zayıf gönderirsek, elini kolunu bağlarsak onu devirmek çok kolay olur. İşte burası er meydanı, işte burası Ceylanpınar. Ak Partili kardeşlerim de çok iyi Fakıbaba'yı bilirler. Fakıbaba yalan söylemez, haram yemez, dik durur, eğilmez, sadece Allah'ın huzurunda eğilir ve adil bir insandır. Demin başkanımız çok güzel söyledi. Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle bu Ceylanpınar hepimize yetiyor. Şanlıurfa hepimize yetiyor, Türkiye hepimize yetiyor. Çok şükür bir bayrağımız, vatanımız ve devletimiz var. Hep beraber bu ülkede dostça ve kardeşçe yaşayacağız. Böyle bir belediye başkanımız, böyle bir ilçe başkanımız, böyle bir yönetimimiz ve siz varken, Allah'ın izniyle oyları füze gibi çıkaracağız ve sandıkları patlatacağız" diye konuştu.