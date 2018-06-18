AK Vekil Cevheri Karaköprü; “Karaköprü kararını vermiş”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde (köylerde) 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek arayışını sürdürüyor. AK Vekil Cevheri, her gittiği yerde köy sakinlerinin Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve kendilerine gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, Karaköprülülerin kararını verdiğini söyledi.Beraberinde AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Av. Ahmet Aksoy, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, parti teşkilat üyeleri ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Karaköprü ilçesine bağlı İsaören, Tülmen, Kırkpınar, Otlukalan, Lüleci, Demircik, Hisarlar, Aşıkköy ve Köksüren kırsal mahallerimizi ziyaret ederek köy sakinleri ve Muhtarlarıyla bir süre sohbet ettiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak bu seçimlerde 2 ayrı oy kullanacağımızı, birini Cumhurbaşkanını seçmek için, birini de Milletvekillerini seçmek için kullanacaklarını söyledik. Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye oy vermelerini istedik. Kırsaldaki vatandaşlarımız güçlü meclis ve güçlü hükümetten yana kararını vermiş. Biz yine de saha çalışmalarına son sürat devam ediyoruz” dedi.Karaköprü Belediye Başkanı MetinBaydilli ve Karaköprü AK Parti İlçe BaşkanıAv. Ahmet Aksoy ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ise, “Meclis Üyelerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber kırsal mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde desteklerini istedik. Daha sonra da Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri'nin Seçim Bürolarının açılışına katıldı” diye konuştular.