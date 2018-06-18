Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Haziran 2018 23:05:45 Tarihinde eklenmiştir.

Küçükhan Mahallesinden Ahmet Akay’a Destek

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmalarını Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sürdürdü.

Küçükhan Mahallesinden Ahmet Akay’a Destek

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmalarını Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sürdürdü.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmaları kapsamında Eyyübiye ilçesine bağlı olan Küçükhan Mahalle Muhtarı İsmail Esmer’in davetlisi olarak Küçükhan mahalle sakinleri ile birlikte istişarede bulunarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.
 
Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan kırsal mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akay" Öncelikle siz değerli halkımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Bizleri yalnız bıramadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın talepleri var. Bizlerde vatandaşımızın derdiyle dertlenen, vatandaşına en güzel şekilde hizmet eden AK Partinin mensuplarıyız. Halkımızın isteklerine karşılık vermek bizim en önemli görevimizdir. Gelen taleplerin takipçisi olacağımızı, en kısa sürede bu talepleri karşılayacağımızı belirttik. 24 Haziran seçimlerinde gerek Reisi Cumhurumuza gerekse de AK Parti'ye Şanlıurfa'dan çok büyük bir destek geleceğini ümit ediyorum. Şanlıurfa üzerine düşeni yapacak ve Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi 24 Haziranda da sahip çıkacaktır" dedi.
 
Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan Mahalle muhtarı İsmail Esmer ve mahalle sakinleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay’a destek sözü verdi.
 
 
Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Gümer ve AK Parti Akçakale ilçe Başkanı İbrahim Yıldak'da birer konuşma yaptı.
 
 Küçükhan mahallesindeki toplantıya AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı İsa Ay, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Gümer, Abdurrahman Dede Muhtarı Osman Hamur ve çok sayıda kanaat önderi ile mahalle sakinleri katıldı.
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bakan Fakıbaba Gününü Ceylanpınarlılara Ayırdı
Bakan Fakıbaba Gününü Ceylanpınarlılara Ayırdı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekili adayları Ahmet Akay, İbrahim Toru ile Ceylanpınar'a çıkarma yaparak bütün gününü Ceylanpınarlılara ayırdı.
AK Vekil Cevheri Karaköprü; “Karaköprü kararını vermiş”
AK Vekil Cevheri Karaköprü; “Karaköprü kararını vermiş”
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde (köylerde) 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek arayışını sürdürüyor. AK Vekil Cevheri, her gittiği yerde köy sakinlerinin Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve kendilerine gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, Karaköprülülerin kararını verdiğini söyledi.
Küçükhan Mahallesinden Ahmet Akay’a Destek
Küçükhan Mahallesinden Ahmet Akay’a Destek
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmalarını Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sürdürdü.
AK Aday Toru, Şanlıurfa Şeytanın Bile Yenildiği Şehirdir
AK Aday Toru, Şanlıurfa Şeytanın Bile Yenildiği Şehirdir
Şanlıurfa’nın ileri gelen ailelerinden biri olan Şahap Ailesi, AK Parti Şanlıurfa Milletveklili Adayı İbrahim Toru’ya destek amaçlı miting düzenledi. Mitingin kahramanı ise engelli Mustafa Şahap oldu.
AK Aday İzol Siverek Kırsalında
AK Aday İzol Siverek Kırsalında
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle gezen İzol, vatandaşlar ile sohbet edip talep ve sorunlarını dinlerken diğer yandan ise 24 Haziran Seçimleri için destek istiyor.
Karaköprü AK kadınlar tam kadro sahada
Karaköprü AK kadınlar tam kadro sahada
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi AK Parti Kadın Kolları, tam kadro sahada, 24 Haziran seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yılmaz, Çalışmalarına Emniyet Caddesinde Devam Etti
Yılmaz, Çalışmalarına Emniyet Caddesinde Devam Etti
Şanlıurfa’nın MHP ayağında seçim çalışmaları devam ediyor. MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çağlar yılmaz, Emniyet Caddesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.
Özyavuz’dan Tanal Açıklaması
Özyavuz’dan Tanal Açıklaması
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal’a cevap verdi.
Sayık, Bayramlaşma Töreninde Vatandaşla Buluştu
Sayık, Bayramlaşma Töreninde Vatandaşla Buluştu
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, MHP İl Yönetiminin düzenlediği bayramlaşma töreninde vatandaşlarla buluştu. Törene geniş katılım sağlandı.
Yıldız'a, Bazda’dan Tam Destek
Yıldız'a, Bazda’dan Tam Destek
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine Ceylanpınar ve kırsal bölgelerini de dâhil etti.
Akay 24 Haziranda İkinci Bayramımızı Yaşayacağız
Akay 24 Haziranda İkinci Bayramımızı Yaşayacağız
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, 24 Haziran seçim çalışmalarını Akçakale ve Eyyübiye ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sürdürüyor.
Urfa’da Korkunç Kaza, Karşından Karşıya Geçmek İstemişti!
Urfa’da Korkunç Kaza, Karşından Karşıya Geçmek İstemişti!
Şanlıurfa Viranşehir İlçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğa tır çarptı
AK Vekil Cevheri Karaköprü; “Karaköprü kararını vermiş”
AK Vekil Cevheri Karaköprü; “Karaköprü kararını vermiş”
Urfa’da Korkunç Kaza, Karşından Karşıya Geçmek İstemişti!
Urfa’da Korkunç Kaza, Karşından Karşıya Geçmek İstemişti!
Urfa'da Feci Kaza,3 Yaralı…
Urfa'da Feci Kaza,3 Yaralı…
Urfalı Eski Başkan Açıkladı;Saadet Partililer aslında kimlere oy verecek?
Urfalı Eski Başkan Açıkladı;Saadet Partililer aslında kimlere oy verecek?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 20°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:56
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿