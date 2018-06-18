Küçükhan Mahallesinden Ahmet Akay’a Destek

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmalarını Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sürdürdü.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmaları kapsamında Eyyübiye ilçesine bağlı olan Küçükhan Mahalle Muhtarı İsmail Esmer’in davetlisi olarak Küçükhan mahalle sakinleri ile birlikte istişarede bulunarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan kırsal mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akay" Öncelikle siz değerli halkımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Bizleri yalnız bıramadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın talepleri var. Bizlerde vatandaşımızın derdiyle dertlenen, vatandaşına en güzel şekilde hizmet eden AK Partinin mensuplarıyız. Halkımızın isteklerine karşılık vermek bizim en önemli görevimizdir. Gelen taleplerin takipçisi olacağımızı, en kısa sürede bu talepleri karşılayacağımızı belirttik. 24 Haziran seçimlerinde gerek Reisi Cumhurumuza gerekse de AK Parti'ye Şanlıurfa'dan çok büyük bir destek geleceğini ümit ediyorum. Şanlıurfa üzerine düşeni yapacak ve Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi 24 Haziranda da sahip çıkacaktır" dedi.Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan Mahalle muhtarı İsmail Esmer ve mahalle sakinleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay’a destek sözü verdi.Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Gümer ve AK Parti Akçakale ilçe Başkanı İbrahim Yıldak'da birer konuşma yaptı.Küçükhan mahallesindeki toplantıya AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı İsa Ay, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Gümer, Abdurrahman Dede Muhtarı Osman Hamur ve çok sayıda kanaat önderi ile mahalle sakinleri katıldı.