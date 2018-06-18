AK Aday Toru, Şanlıurfa Şeytanın Bile Yenildiği Şehirdir

Şanlıurfa’nın ileri gelen ailelerinden biri olan Şahap Ailesi, AK Parti Şanlıurfa Milletveklili Adayı İbrahim Toru’ya destek amaçlı miting düzenledi. Mitingin kahramanı ise engelli Mustafa Şahap oldu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru’yu çok seven engelli Mustafa Şahap, AK Aday Toru için miting düzenledi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleşen mitinge Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri,kanaat önderleri,Şahap Ailesi ve mahalle sakinleri katıldı. Burada açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti’nin başta Şanlıurfa olmak üzere tüm Türkiye’ye verdiği hizmetle vatandaşı memnun ettiğini ve yerel yönetim olarak da ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek AK Parti için destek istedi.Kendisine miting düzenleyen Şahap Ailesi'ne ve Mustafa Şahap’a sonsuz teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, tüm vatandaşları 20 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük mitingine davet etti ve 24 Haziran genel seçimleri için destek istedi.Şahap Ailesi adına konuşan İbrahim Şahap ise, AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Toru’ya desteklerinin tam olduğunu ve ailesi olarak da Toru'nun sonuna kadar arkasında duracaklarını belirtti.Yapılan konuşma ve miting sonrası çok sayıda kişi AK Aday İbrahim Toru ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarışa girdi. AK Aday Toru, gecede büyük emek sarf eden engelli Mustafa Şahap’a zırh hediye ederek teşekkür etti.