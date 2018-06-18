AK Aday İzol Siverek Kırsalında

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle gezen İzol, vatandaşlar ile sohbet edip talep ve sorunlarını dinlerken diğer yandan ise 24 Haziran Seçimleri için destek istiyor.24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol Bayramda da vatandaş ziyaretlerine devam etti.Seçim çalışmaları kapsamında her gün şehrin farklı bir noktasında esnaf ve vatandaş gezisi gerçekleştiren AK Aday İzol, Ramazan Bayramında kırsal mahallelerde, mahalle sakinleri ve Muhtarlar ile bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri öncesi destek istedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, Siverek ilçesine bağlı Taşlı, Konak, Topaç, Kesmekaya, Hamamören, Aşağıkayalar, Konurtepe, Yumrutepe ve Haliliye ilçesine bağlı Kalecik, Taşlıca kırsal mahallelerini ziyaret etti. Güler Kama İzol mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini not aldı.24 Haziran seçimlerinin yüzyılın seçimleri olduğunu belirten AK Aday Güler Kama İzol, "24 Haziranda yaşayacağımız seçim zor bir seçim ve yüzyılın seçimi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bu listeye layık gördü inşallah bizlerde oylarımız ile ona layık olmaya çalışacağız. İnşallah 14'te 14 vekilimiz ile meclise gitmeyi Allah bize nasip eder. Şanlıurfalılar inanırsa istediğini başarır bizlerde Şanlıurfa'yı hemşerilerimizin desteği ile güzel ve güçlü bir şehir yapacağız" dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol'un Siverek ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlere AK Parti Şanlıurfa 27.Dönem Milletvekili aday adayı Hasan İzol ile AK Parti ilçe teşkilat üyeleri eşlik etti, Öte yandan ise Haliliye ilçesinde gerçekleştirdiği temaslarda AK Parti Şanlıurfa 27.Dönem Milletvekili aday adayı Halil Ataş ve AK Parti Karaköprü ilçe başkan yardımcısı Bakır Kama ile partililer eşlik etti.