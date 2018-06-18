Şanlıurfa, bayramda en çok konuşan ve Sms gönderen üçüncü il oldu

18 Haziran 2018 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda müşterilerine özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşattı. Türkiye genelinde 23,3 milyon abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika konuştu, 440 milyon SMS attı ve 11,5 milyon GB mobil internetkullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre 1,5 kat arttı. Şanlıurfa,bayramda en çok konuşan ve SMS gönderen üçüncü, en çok mobil internet kullanan yedinci il oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Müşteri odaklı karar ve aksiyonlarımızda bizi destekleyen en temel araç dijitalleşme. Dijitalleşme sayesinde, hem bireysel hem de kurumsal yaşamlarımız önemli ölçüde kolaylaşıyor. Müşterilerimiz için yenilikçi ürünler geliştirmeye ve sürekli yatırımlarla uçtan uca müşteri deneyimini artırmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Vodafone’lular 900 milyon dakika, 440 milyon SMS ve 11,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz.”

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Vodafone’lular bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Kocaeli ve Samsun şeklinde sıralandı.

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Fransa, Mısır, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dâhil Pasaport” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince özgürce kullandı.