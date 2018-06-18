Karaköprü AK kadınlar tam kadro sahada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi AK Parti Kadın Kolları, tam kadro sahada, 24 Haziran seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Karaköprü ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkan ve üyeleri, her gittikleri evde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu ve AK Partinin 16 yılda yaptığı hizmetleri anlatan broşürleri dağıtarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek istiyorlar.AK Kadınlar olarak Akpınar mahallesinde çalmadık kapı, dokunulmayan gönül bırakmayana dek çalışmaya devam ettiklerini belirten KaraköprüKadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, “AK Parti Karaköprü ailemiz tam kadro sahadayız. Kızlar mahallemiz sakinlerini de edip 24 Haziran seçimleri ile ilgili sohbet ettik, desteklerini istedik. AK Parti Karaköprü kadın kolları eski başkanımız Eda Çakmaklı ve diğer üyelerimizle birlikte tam kadro çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk gün söz verdiğimiz gibi 7'den 70'e gönül kazanmaya devam ediyoruz. Her gittiğimiz yerde 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye destek istiyoruz. Tam kadro ‘Durmakyok, yoladevam. VakitKaraköprüvakti’ diyerek çalmadık kapı, ayak basmadık yer, kazanmadığımız gönül kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.Şanlıurfa AK Kadınlar da, “VakitŞanlıurfa vakti” diyerek ‏Akbayırve DirekliMahallelerinde kapıkapı dolaşarak Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek arayışlarını sürdürüyorlar.