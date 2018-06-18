Özyavuz’dan Tanal Açıklaması

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal’a cevap verdi.Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz’un 2015 senesine ait konuşmalarını şimdi söylenmiş gibi lanse etmesine tepki gösteren Özyavuz, konu ile ilgili açıklamasında şunlara yer verdi,Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu Twitter üzerinden şahsımı hedef alan paylaşımlarda bulunarak; 2015 yılında düzenlenen 7 Haziran Genel Seçimleri sırasında yapmış olduğum konuşmaları bugün paylaşıma sokmuş ve günümüze yormaya çalışmaktadır.Bölgemizde çok iyi bilinir ki; hayatımı temiz siyasete ve insana hizmete adadım, dava adamı olma ülküsüyle ülkeme, milletime ve partime hizmetten bir adım geri durmadım. Yaptığım siyasette ve dile getirdiğim eleştirilerde her zaman ilkeli olmaya dikkatle, azami özen göstermeye gayret ettim. Uzun yıllardır siyasetin içinde bir insan olarak farklı konularda ve iktidar partisini de hedef alan açıklamalarım ve eleştirilerim geçmişte muhakkak olmuştur; yaptığım siyasetin ve dile getirdiğim eleştirilerin arkasındayım ancak 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası milli bekamızın tehlikeye girmemesi adına iktidarın arkasında durmak ve ülkemizi fetö mensubu vatan hainlerine teslim etmemek gereği hasıl olmuş ve Yenikapı'da ortaya çıkan milli mücadele ruhu AK Parti ve partimiz MHP arasında bir ittifakı meydana getirmiştir.MHP Şanlıurfa Teşkilatı ve şahsım olarak, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin ortaya koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda; Cumhur İttifakı'na sadık siyasetçiler olmanın gereğini yerine getirerek, geçmişte yapmış olduğumuz eleştiriler saklı ve baki kalmak kaydıyla bir kenara almış, davamızın başarıya ulaşması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.Siyasi duruşu herkesçe malum olan bir kişinin, darbe girişimi öncesi; 2015 yılında yapmış olduğum açıklamalarla bugün beni hedef alması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. 24 Haziran'da Şanlıurfa'dan vatansever, Milliyetçi Vekil ve Vekiller çıkacak, mecliste mücadelesini gerçekleştirecektir.Başkaları bizi nasıl karalamaya veya yaftalamaya çalışırsa çalışsın, 24 Haziran'a kadar bizim tek yapacağımız şey milletimize hizmet ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için daha fazla çalışmak olacaktır.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.İbrahim ÖzyavuzMHP MYK ÜyesiŞanlıurfa Milletvekili Adayı