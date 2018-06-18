Akay 24 Haziranda İkinci Bayramımızı Yaşayacağız

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, 24 Haziran seçim çalışmalarını Akçakale ve Eyyübiye ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sürdürüyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa’mızın dört bir yanından gelen partililerle birlikte Seçim Bürolarında bir araya gelerek sohbet eden, seçim çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, “Öncelikle Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Akçakale'deki Seçim Büromuzdan Konvoy Eşliğinde Eyyübiye'ye bağlı Küçükhan Mahallemize gidildi.Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan Mahallesi ve çevre mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise, "24 Haziran seçimlerine bir hafta kaldı. Milletvekili adayımız Ahmet Akay'ı ziyaret ettik. Bayram sevincimizi tamamlayacak olan da 24 Haziran seçimlerinde alacağımız sonuçtur. Partimizin gücüne güç katan Ahmet Akay ve değerli yakınlarına teşekkürlerimizi sunuyorum. 20 Haziranda sayın Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa'da ağırlayacağız. İnanıyorum ki AKçakale halkımız meydanı güçlü bir şekilde dolduracaklar. 24 Haziran gecesi inşallah hepimizin mutlu olduğu bir sonuç alacağız" dedi.Daha sonra Haliliye ilçesine bağlı Susuz Mahallesinde Hacı Abud Acar’ı ziyaret ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ileterek dualarını aldıklarını belirten AK aday Ahmet Akay, Haliliye’ye bağlı Altıntepe, Yeniköy ve Yeşiltepe Mahallelerini de ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye destek istediklerini, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle de teşekkür ettiklerini söyledi.