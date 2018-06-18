Urfalı Eski Başkan Açıkladı;Saadet Partililer aslında kimlere oy verecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Urfalı Melih Gökçek, Beyaz TV'de Latif Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Dinamit programında Saadet Partililere çok kritik bir çağrıda bulundu.



24 Haziran seçimlerine günlere kala Melih Gökçek'ten Saadet Partililer'e yönelik çok önemli bir çağrı geldi. Sandıkta "Millet İttifakı" cephesinde CHP ve İP ile yan yana duran Saadet Partisiseçmenlerine CHP'nin iç yüzünü bir kez daha hatırlatan Gökçek, "Bakın oylarınız kimlere gidecek" diyerek, CHP'nin İslam düşmanı PM üyesi Sera Kadıgil ve terör örgütü sempatizanı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ait skandal mesajları bir kez daha gözler önüne serdi.

"BAKIN KİMLERE OY VERECEKSİNİZ?"

Kadıgil ve Kaftancıoğlu'nun ezana, vatana, millete hakaret içeren tavırlarını ortaya koyan Melih Gökçek, sandığa 7 gün kala Saadet Parti seçmenine son uyarısını yaptı.