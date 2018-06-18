Urfa'da Bulunuyor,UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilecek mi?

BM Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın ( Unesco ), “Dünya Mirası Geçici Listesi”ndeki varlıkları arasında bulunan ve 12 bin yıl öncesine ait tarihi eserleri bünyesinde barındıran dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe’yi “Dünya Mirası Listesi”ne almak için hazırlanıyor. Göbeklitepe’nin daimi listeye alınması 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn’in Manama kentinde düzenlenecek 42. Dünya Mirası Komite toplantılarının ardından kesinlik kazanacak. Unesco Kültür Mirası Komitesi toplantısında, listeye girmek için aday olan 30 tarihi ve kültürel anıtın başvurusu incelenecek.Komitenin bir heyeti, geçen yıl ekim ayında adaylık başvurusuyla ilgili olarak Göbeklitepe’yi ziyaret etmişti. 20 Temmuz 2014’te yaşamını yitiren eski kazı başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt, 6 yıl önce geçici listeye alınan Göbeklitepe için, “Göbeklitepe’nin Unesco kriterlerini doldurduğuna dair herhangi bir şüphemiz yok. Koruma açısından bakarsak bütün tepe şu ana kadar yapılaşmadan korundu. Bu yönden çok iyi durumda ve emsalsizliği, yani başka bir örneği olmaması açısından da en önemli kriteri böylece dolduruyor. Göbeklitepe’nin asıl listeye girmesi de en kısa zamanda gerçekleşecektir, bu konuda hiç şüphemiz yok. Bu aday listesinden asıl listeye geçmek zor bir prosedür” açıklamasında bulunmuştu.