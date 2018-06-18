Şahanoğlu, Urfaspor Yönetiminde

Dünya’da ve Türkiye’de Futbol Paneli Başkanlığını Yaptı

Şahanoğlu’na Kamuoyundan Büyük Destek

Sitemiz Spor Yazarı, Spor Adamı ve Futbol Yorumcusu Murat Şahin Urfaspor yönetim kuruluna seçildi.Yıllardır yerel ve ulusal anlamda spor ve futbol yazarlığı ve yorumculuğu yapan Şahin bu yıl Millî Takımlar Eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülgen ile birlikte ülkenin farklı illerinde düzenlenen Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Panelinin başkanlığını yaparak ulusal basında adından çokça bahsettirdi.2013 yılından bu yana sitemiz yazarı olan Şahin ulusal yayın yapan birçok televizyon kanallarında sanat, siyaset ve spor programları yaparak özellikle Urfa'da sevilen sayılan fikir ve düşüncelerine değer verilen bir spor adamı ve programcı oldu.Dün yapılan Urfaspor kongresinde başkan Emin Yetim taraftarından yönetim kuruluna dâhil edilen Murat Şahin' e Urfa kamuoyundan da büyük destek ve olumlu mesajlar geldi.Bizde Urfa.com Ailesi olarak Urfaspor Kulüp Başkanı Sayın Emin Yetime, yönetim kurulu üyelerine ve yazarımız Sayın Murat Şahin Şahanoğlu’na başarılar dileriz.