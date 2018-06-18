Fakıbaba;Vakit Hizmet Vakti...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Eyyübiye ilçesinde Karaali kırsal mahallesinde düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Fakıbaba, “Bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleri, neferleriyiz sizlerde onu yalnız bırakmayacaksınız” dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile birlikte Şeyh Said İnan tarafından düzenlenen mitinge katıldı.Mahalle ve bölge sakinlerine hitaben selamlama konuşması yapan AK Aday Gülender Açanal, 24 Haziran’ın önemini anlatarak “Uyanalım, eğer uyanmazsak bizde Suriye oluruz, uyanmazsak bizde Irak oluruz, uyanmazsak bizde Filistin, Arakan oluruz. Bu seçim çok önemli hiç zor bir seçim değil. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde davamıza sahip çıkalım. Onlar konuşur biz yaparız. 16 yıl içerisinde bu ülke çağ atladı çağ. Allah’ın izni ile birde 24 Haziran’ı başarılı bir şekilde atlatırsak emin olun bu ülke şahlanacaktır sizlerin sayesinde” ifadelerini kullandı.Bakan Fakıbaba ise Şanlıurfa’ya, Haliliye’ye, Eyyübiye’ye hizmet vakti olduğunu söyledi. AK Parti’nin muhteşem eserlerine yenilerini ekleyeceğini anlatan Bakan Fakıbaba, “Bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz hep beraber. Biz onun neferiyiz neferi. Siz o askerden eksik verdiğiniz takdirde bu adamın eli ne olur? Ben size soruyorum. Küsme zamanı değil. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın neferiyiz. Bizler dava adamlarıyız. Biz sadece Allah’ın huzurunda eğiliriz. Sizler hemşerilerimizsiniz beni bilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun bakın inşallah Allah’ın izni ile 14’de 14 yaparak Reisimizi askersiz bırakmadığımız takdirde Şanlıurfa bir tarihe yeniden imza atacaktır. 20 Haziran’da Reisimiz gelecek. Bütün herkesi Nevali otel arakasına bekliyoruz saat 14.00’de” ifadelerini kullandı.Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler miting sonrası mahalle ve bölge sakinleri ile biraraya gelerek görüş alışverişinde bulundu..