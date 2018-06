AK ekipten Şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı ve bazı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını belirtip AK Parti ve devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirttiler.Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, beraberinde İl Başkan Yardımcılarından Faruk Bayuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Alpay ile Murat Varan ve Şanlıurfa Şehid Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile birlikte Hakkari Şehitlerimizden Abdulkadir Oğuz'un babası Şevket Oğuz’u ziyaret ettiler. Daha sonra Şırnak şehidimiz Mustafa Çiftçi'nin babası İsmail Çitçi’yi ziyaret ettikten sonra, Bitlis’te şehid olan Halil Ateş'in babası Celal Ateş'i ziyaret ettiler.Şehit ailelerini ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmak istediklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Dernek B:aşkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Şehit Ailelerini ziyaret ettik. Bir süre sohbet edip, hal hatır sorduk. Varsa taleplerini iletmelerini istedik. Şehitlik dinimizce mukaddes bir makam. Ancak yine de Allah ailelerine sabır versin. Biz AK Parti olarak her zaman yanlarında olduğumuzu, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel başkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ’a bu konuda ne kadar hassa olduğunu tekrar hatırlattık. Bizleri kabul eden şehitlerimizin babalarına ve Şehit Aileleri Dernek Başkanımız Mehmet Yavuz’a partimiz ve arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.