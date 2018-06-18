Ak Aday Ertürk’ten Kırsal Mahallelere Çıkarma

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk, Haliliye ve Eyyübiye İlçesinde vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Ertürk, 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk, kırsal mahalleleri adım adım geziyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Aday Ertürk, Eyyübiye ilçesine bağlı Çalışkanlar, Keberli, Kızılkuyu,Yolbilen ve Ulak ile Haliliye ilçesine bağlı Kon ak, Ernebi, İncirağacı ve Dikme kırsal mahallelerini ziyaret etti.Kırsal Mahallelerde vatandaşlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Sedat Ertürk, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiğini anlatan Ertürk, Türkiye’nin istikrarlı büyümesinin önüne geçilmek için sürekli olarak önüne engeller konmaya çalıştığını ifade etti. AK Aday Ertürk, “Dik duran liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Kadrolar sayesinde Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyenler başarılı olamadı emellerine ulaşamadı. Bugün bizler de Cumhurbaşkanına destek olarak sahip çıkarak, Türkiye’nin geleceği için önemli bir adım atmış olacağız” dedi.