Kırsal Açanal'ı Bağrına Bastı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal seçim çalışmaları kapsamında Haliliye ve Eyyübiye İlçelerinde kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.Karaali, Akören, Başören, Bulduk, Besat, Dolutepe, Gunbati, Çelle, Umuroba,Tuzluca kırsal mahallelerini ziyaret eden AK aday Açanal'a vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdiler ve Açanal'ı bağrına bastılar.Her gittiği kırsal mahallede vatandaşların sevgi seli ile karşılanan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal sırasıyla Karaali, Akören, Başören, Bulduk, Besat, Dolutepe, Gunbati, Çelle, Umuroba,Tuzluca kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemine değinen Açanal hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye destek istedi.AK aday Açanal "Ömrünü devletine ve milletine hizmet etmek için adayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan gelişen ve değişen Türkiye'nin daha fazla büyümesi ve gelişmesi yeni bir sistem değişikliğine gidiyor. Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği Şanlıurfa'dan verelim" dedi.