Bakış, Avrupa’dan Da Destek Görüyor

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış’a Hollanda’dan destek geldi.



Oy pusulasının görüntülerini paylaşan bir vatandaş Hollanda’dan Halil Bakış’a “selamlar ve başarılar” diye bir not paylaşmayı da unutmadı. Bakış, eline ulaşan görselden sonra,

“Avrupa'dan bize teveccüh gösteren İbrahim Aslan ve tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, bu necip millete layık olmaya çalışacağıma namus ve şerefim üzerine and içerim.” açıklamasında bulundu.